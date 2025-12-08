Policjanci z Białobrzegów zatrzymali sprawcę śmiertelnego potrącenia rowerzysty Data publikacji 08.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego, który kierując Oplem w niedzielne popołudnie w gminie Promna, śmiertelnie potrącił 75-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (7 grudnia 2025 r.) tuż po godzinie 16.00 na lokalnej drodze w rejonie Falęcic-Parceli, przy trasie S7. Droga w tym miejscu przebiega przez nieoświetlony łuk, poza obszarem zabudowanym.

Według ustaleń Policji kierujący samochodem osobowym potrącił rowerzystę, po czym odjechał, nie udzielając mu pomocy. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia 75-letniego mieszkańca powiatu grójeckiego nie udało się uratować. Białobrzescy funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, wykonali szereg czynności procesowych pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że w zdarzeniu brał udział samochód marki Opel.

Po kilku godzinach intensywnych działań operacyjnych policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego, który kierował Oplem. Na pojeździe widoczne były uszkodzenia świadczące o tym, że brał udział w zdarzeniu drogowym.

W chwili zatrzymania mężczyzna miał około dwóch promili alkoholu w organizmie. Został przewieziony do policyjnego aresztu, a samochód zabezpieczono do dalszych czynności procesowych.

39-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności.