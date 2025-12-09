Siła charakteru, pasja i służba. Młoda policjantka na podium w Pucharze Polski Sumo Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Posterunkowa Weronika Smaczyńska, jedna z najmłodszych funkcjonariuszek ząbkowickiej Policji, udowadnia, że młode pokolenie policjantów wchodzi do służby z imponującą energią, talentem i charakterem. Choć w naszej formacji jest od niedawna, już dziś zdobywa medale, które rozsławiają polskie sumo i pokazują, że mundur nie zamyka drzwi do sportowych marzeń. Jej najnowszy sukces, trzy medale Pucharu Polski, to kolejny dowód na to, że do Policji przychodzą ludzie wyjątkowi: ambitni, zaangażowani i gotowi, by łączyć pasję ze służbą drugiemu człowiekowi.

Służba w Policji to nie tylko obowiązek i odpowiedzialność, lecz także możliwość rozwoju. Posterunkowa Weronika Smaczyńska jest tego najlepszym przykładem. Choć dopiero rozpoczyna swoją drogę zawodową w ząbkowickiej jednostce, już dziś inspiruje innych funkcjonariuszy, a także młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki „pomagamy i chronimy”. Jej sportowe osiągnięcia pokazują, że można z powodzeniem łączyć służbę publiczną z wymagającą pasją, a determinacja i silny charakter przekładają się zarówno na wyniki sportowe, jak i na dojrzałość w codziennej pracy policjanta.

7 grudnia posterunkowa Smaczyńska wzięła udział w Pucharze Polski Sumo Seniorów i Juniorów w Krotoszynie. Zawody wymagały najwyższej formy, a konkurencja była wyjątkowo silna. Mimo to nasza funkcjonariuszka pokazała determinację i siłę, zdobywając trzy miejsca na podium:

I miejsce – junior Open,

II miejsce – kategoria junior powyżej 75 kg,

III miejsce – seniorki powyżej 80 kg.

To imponujący wyczyn, pokazujący nie tylko predyspozycje, lecz przede wszystkim ogrom pracy włożonej w przygotowania.

Weronika Smaczyńska już wcześniej udowodniła, że jest zawodniczką najwyższej klasy. W 2023 roku podczas Mistrzostw Świata w Sumo w Tokio zdobyła:

brązowy medal w walkach indywidualnych powyżej 75 kg,

srebrny medal w walkach drużynowych z reprezentacją Polski.

Takie osiągnięcia nie trafiają się przypadkiem, są wynikiem lat treningu, konsekwencji i hartowania charakteru. Każdy medal to symbol siły, profesjonalizmu i pokonywania własnych słabości, wartości, które w służbie policyjnej mają szczególne znaczenie.

Choć posterunkowa Smaczyńska dopiero zaczyna karierę w naszej formacji, już dziś pokazuje, że do Policji trafiają ludzie młodzi, zdolni i świadomi.

Takie sylwetki pokazują, że formacja nie tylko wymaga profesjonalizmu, ale również rozwija ludzi, wspiera ich talenty i daje przestrzeń do realizowania marzeń.

Sport uczy pokory, wytrwałości i radzenia sobie z presją, to cechy kluczowe także w służbie. Weronika Smaczyńska doskonale to rozumie. Jej podejście do pracy i treningów sprawia, że staje się ambasadorką policyjnych wartości: konsekwencji, hartu ducha i dążenia do celu. To jakości, które budują zaufanie społeczne, podkreślają profesjonalizm formacji i pokazują, że policjant to nie tylko mundur, to przede wszystkim człowiek o wyjątkowym charakterze.

Ząbkowicka Policja jest dumna, że w jej szeregach służą funkcjonariuszki takie jak posterunkowa Weronika Smaczyńska, młode, ambitne, pełne energii i talentu. Jej sportowe sukcesy są dowodem na to, że pasja i służba mogą iść w parze, wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać.

Z całego serca gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych zwycięstw, zarówno na macie, jak i w codziennej służbie. Dzięki takim policjantkom jak Weronika nasza formacja staje się silniejsza, bardziej inspirująca i coraz bliższa ludziom, których chroni.