Zapadł wyrok w sprawie pomówienia policjantki i popełnienie przestępstwa Kilka dni temu zapadł prawomocny wyrok, który kończy sprawę dotyczącą pomówienia funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie o popełnienie przestępstwa, polegającego na rzekomym nakłanianiu mieszkańca Sochaczewa do składania przez niego fałszywych zeznań.

Sprawa miała swój początek w listopadzie 2023 roku. Funkcjonariuszka usłyszała krzyki dochodzące z ulicy. Wyjrzała przez okno i zauważyła, że na chodniku stoi mieszkaniec Sochaczewa wraz z dzieckiem swojej partnerki. Drugiego mężczyznę (43 l.) stojącego w niewielkiej odległości od obowiązywał sądowy zakaz zbliżania się do chłopca. Gdy funkcjonariuszka zbiegła na dół obydwaj mężczyźni i dziecko stali w holu komendy. Z uwagi na obowiązujący zakaz – funkcjonariuszka wyprosiła 43-latka z komendy, a z drugim mieszkańcem Sochaczewa krótko porozmawiała o okolicznościach zdarzenia i skierowała do dzielnicowego, aby udokumentować zdarzenie.

Oskarżony nakłonił dwoje swoich znajomych do pomówienia policjantki o popełnienie czynu zabronionego. Na skutek tego, osoby te po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie dalszych zeznań, podczas przesłuchania w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji i w prokuraturze, pomówiły policjantkę, że miała rzekomo nakłaniać sochaczewianina do składania fałszywych zeznań.

W związku z powagą zarzutów sprawą zajęło się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratura. W trakcie prowadzonego postępowania jednoznacznie udowodniono, że policjantka przestępstwa nie popełniła. Dwie oskarżone osoby przyznały się do składania fałszywych zeznań. W ich sprawie zapadł wyrok skazujący.

Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który był pomysłodawcą pomówienia policjantki, został skazany na karę ponad roku pozbawienia wolności. Będzie musiał również zapłacić zadośćuczynienie na jej rzecz.

Każdego dnia funkcjonariusze Policji podejmują tysiące interwencji. Niestety, niektóre z nich kończą się pomówieniem o przestępstwo, którego nie popełnili. W tej sprawie, oprócz popełnienia przestępstwa na szkodę funkcjonariuszki, doszło do próby podważenia zaufania do Policji. Bez względu na to, kim jest sprawca i jakimi pobudkami się kierował, jakakolwiek próba pomawiania funkcjonariuszy Policji jest całkowicie niedopuszczalna. Naruszanie dobrego imienia funkcjonariuszy, podważanie ich bezstronności czy przypisywanie im działań, których nie popełnili, spotka się zawsze ze stanowczą reakcją prawną. Przypominamy, że fałszywe zawiadomienie o przestępstwie lub pomówienie funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem.