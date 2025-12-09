Pomoc nie zna granic Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Wodzisławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginionej mieszkance Czech. 71-letnia kobieta straciła orientację w terenie i potrzebowała pomocy w powrocie do domu. Dzięki zaangażowaniu i determinacji, a przede wszystkim wzorowej współpracy czeskich i polskich służb zaginiona 71-latka została odnaleziona w pobliżu magazynów centrum logistycznego.

W niedzielny wieczór wodzisławska Policja otrzymała komunikat od czeskiej Policji o zaginięciu ich mieszkanki. Zamieszkała w rejonie granicy powiatu raciborskiego 71-letnia kobieta, rano wyszła z domu i straciła orientację w terenie. Istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. Jej telefon miał logować się na terenie powiatu wodzisławskiego.

Do działań poszukiwawczych natychmiast zostali skierowani wodzisławscy policjanci. Kolejno dołączyli mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Do akcji zostały skierowane jednostki PSP i OSP z powiatu wodzisławskiego, które dysponowały dronami z termowizyjnymi kamerami i quadami do poszukiwań na terenach trudno dostępnych. Działania na miejscu były koordynowane przez dyżurnego wodzisławskiej jednostki oraz dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Czescy policjanci telefonicznie kontaktowali się z zaginioną, a następnie ustalenia przekazywali dyżurnemu z wodzisławskiej jednostki, który z kolei informował pracujące na miejscu służby. Kobieta przekazała, że widzi duży oświetlony teren, wspomniała też o polach i dużym krzyżu.

Dzięki wzorowej współpracy czeskiej i polskiej Policji, intuicji, a przede wszystkim determinacji wszystkich zaangażowanych w akcję poszukiwawczą funkcjonariuszy kobieta została odnaleziona w pobliżu magazynów centrum logistycznego w Gorzyczkach. Cała i zdrowa trafiła pod opiekę wdzięcznej rodziny.

To kolejny przykład sprawnej koordynacji i skutecznych działań służb, bo pomoc nie zna granic.