Szkolenie w ramach projektu pn. „Rozwój świadomości odzyskiwania mienia i zwalczania prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej" Data publikacji 09.12.2025 W dniach od 3 do 7 listopada 2025 r. w Kiszyniowie (Republika Mołdawii) odbyło się drugie szkolenie prowadzone w ramach projektu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP o nazwie „rozwój świadomości odzyskiwania mienia i zwalczania prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej" realizowanego w oparciu o program Polska Pomoc dla Mołdawii 2025. Poprzednie szkolenie odbyło się w dniach od 13 do 17 października. 2025 r.

Beneficjentem programu było pięćdziesięciu funkcjonariuszy służb Republiki Mołdawii pełniących funkcje publiczne w zakresie tematyki projektu z udziałem przedstawicieli Centralnego Urzędu Zwalczającego Korupcję (CNA), Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawskiej, służb celnych Republiki Mołdawii, Generalnego Inspektoratu Policji Granicznej, Departamentu Zwalczania Prania Pieniędzy w Prokuraturze Krajowej oraz przedstawicieli sądownictwa dla regionu Centralnego Mołdawii.

Polską Policję reprezentowali Dyrektor BZPE KGP podinsp. Ewelina Mączkorowska, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia BZPE KGP mł. insp . Rafał Kot oraz funkcjonariusze Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia BZPE KGP, którzy byli jednocześnie prelegentami cyklu odbywających się wykładów.

Było to ostatnie szkolenie kończące program, w ramach którego strona mołdawska będzie miała możliwość zapoznania się z realiami współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej w zakresie ujawniania, śledzenia, zabezpieczania mienia, jak również zwalczania przestępstwa prania pieniędzy.

(BZPE KGP)