Szkolenie w ramach projektu pn. „Rozwój świadomości odzyskiwania mienia i zwalczania prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej”
W dniach od 3 do 7 listopada 2025 r. w Kiszyniowie (Republika Mołdawii) odbyło się drugie szkolenie prowadzone w ramach projektu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP o nazwie „rozwój świadomości odzyskiwania mienia i zwalczania prania pieniędzy we współpracy międzynarodowej” realizowanego w oparciu o program Polska Pomoc dla Mołdawii 2025. Poprzednie szkolenie odbyło się w dniach od 13 do 17 października. 2025 r.
Beneficjentem programu było pięćdziesięciu funkcjonariuszy służb Republiki Mołdawii pełniących funkcje publiczne w zakresie tematyki projektu z udziałem przedstawicieli Centralnego Urzędu Zwalczającego Korupcję (CNA), Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawskiej, służb celnych Republiki Mołdawii, Generalnego Inspektoratu Policji Granicznej, Departamentu Zwalczania Prania Pieniędzy w Prokuraturze Krajowej oraz przedstawicieli sądownictwa dla regionu Centralnego Mołdawii.
Polską Policję reprezentowali Dyrektor BZPE KGP podinsp. Ewelina Mączkorowska, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia BZPE KGP mł. insp. Rafał Kot oraz funkcjonariusze Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia BZPE KGP, którzy byli jednocześnie prelegentami cyklu odbywających się wykładów.
Było to ostatnie szkolenie kończące program, w ramach którego strona mołdawska będzie miała możliwość zapoznania się z realiami współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej w zakresie ujawniania, śledzenia, zabezpieczania mienia, jak również zwalczania przestępstwa prania pieniędzy.
(BZPE KGP)