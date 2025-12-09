Zastępca Komendanta Głównego Policji uczestniczył w obchodach 107. rocznicy powstania Policji łotewskiej Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinp. dr Tomasz Michułka wziął udział w uroczystych obchodach 107. rocznicy ustanowienia łotewskiej policji. Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli służb z Estonii, Litwy, Mołdawii, Ukrainy i Polski, stało się okazją do podkreślenia rosnącej roli międzynarodowej współpracy policyjnej oraz solidarności w obliczu współczesnych wyzwań bezpieczeństwa.

Oprócz rocznicowych uroczystości, okolicznościowych gratulacji oraz podziękowań nie zabrakło także miejsca dla ważnych rozmów dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Komisarz Generalny Policji łotewskiej Armands Ruks podkreślił, że kierowana przez niego formacja cieszy się 85-procentowym poparciem społecznym, jednocześnie zaznaczył, że na Łotwie odnotowywany jest systematyczny spadek przestępczości kryminalnej. W obecnych uwarunkowaniach największe wyzwanie dla łotewskich funkcjonariuszy stanowi walka z cyberprzestępczością, przestępczością narkotykową oraz zagrożenia hybrydowe.

Przedstawiciele organów ścigania biorący udział w wydarzeniu zgodzili się co do konieczności dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno w wymiarze materialnym, jak i strategicznym. Podkreślili także znaczenie wspierania Mołdawii w drodze do integracji ze strukturami Unii Europejskiej, a także budowania i wzmacniania jej zdolności instytucjonalnych. Reprezentujący polską Policję Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie wymiany informacji zwłaszcza w kontekście zdecydowanej i konsekwentnej reakcji na działania sabotażowe.

W trakcie rozmów podkreślona została także bardzo dobra współpraca polskiej i łotewskiej Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz zasadność dalszego rozwijania wspólnych działań w tym obszarze.

Podczas obchodów 107. rocznicy powstania łotewskiej Policji zorganizowany został także pokaz działań oddziałów specjalnych Omega, w ramach którego policjanci zaprezentowali swoje umiejętności w sytuacji uwolnienia zakładników.

Obchody w Rydze stały się ważnym potwierdzeniem, że współpraca państw regionu – oparta na zaufaniu i wspólnych wartościach – pozostaje kluczowym elementem budowania partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa w Europie.

W wizycie na Łotwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji towarzyszyła Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. dr Irmina Gołębiewska.

( BMWP KGP)

Foto: BMWP KGP, Policja łotewska