Empatia 13-latka uchroniła starszego mężczyznę przed wychłodzeniem Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Sobotniego wieczoru w Urszulinie 13 latek zwrócił uwagę na starszego mężczyznę, który zdezorientowany przebywał w rejonie przystanku autobusowego. Mężczyzna nie wiedział gdzie jest, ani też gdzie mieszka. 13 latek zadzwonił na numer alarmowy 112, a na miejsce przyjechali policjanci. Dzięki postawie chłopca starszy mężczyzna nie błąkał się dłużej po okolicy i bezpiecznie wrócił do domu.

W sobotę wieczorem na numer alarmowy zadzwonił 13-latek. Powiedział, że w Urszulinie spotkał starszego mężczyznę, który twierdzi, że się uderzył w głowę i nie pamięta jak ma wrócić do domu. Mężczyzna był zdezorientowany i podawał różne wersje co do tego skąd jest, co mu się stało i gdzie idzie.

Dyżurny na miejsce skierował policjantów z Urszulina. Dzielnicowy ustalił kim jest mężczyzna i gdzie mieszka, jak również że jego zachowanie wynikało ze znacznego działania alkoholu.

62-latek nie potrzebował pomocy medycznej i został odwieziony do swojej rodziny w gminie Urszulin. Dzięki postawie 13-latka mężczyzna nie błąkał się dłużej po okolicy i bezpiecznie wrócił do domu.