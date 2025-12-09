Policjanci z Komisariatu w Chyloni pomogli mężczyźnie podczas ataku epilepsji Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni - Chyloni zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Jak się okazało dostał on ataku epilepsji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna odzyskał przytomność jeszcze przed przyjazdem ratowników.

Wczoraj wieczorem policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni patrolowali okolice ul. Okrzei i Morskiej. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który nagle upadł na ziemię. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, okazało się, że dostał on ataku padaczkowego. Natychmiast zadzwonili po pogotowie ratunkowe i zaczęli udzielać pierwszej pomocy. Zadbali o ochronę głowy, usunęli z otoczenia niebezpieczne przedmioty oraz kontrolowali oddech i czynności życiowe mężczyzny. Po ustąpieniu drgawek ułożyli go w pozycji bezpiecznej, stale monitorując jego stan. Dzięki pomocy policjantów mężczyzna odzyskał przytomność jeszcze przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po przeprowadzeniu badania ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Jak możemy pomóc? Kilka ważnych i uniwersalnych wskazówek.

Napad padaczkowy to sytuacja, która może wydarzyć się w każdym miejscu i o każdej porze. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach, które pomagają chronić zdrowie, a nawet życie:

zabezpiecz głowę osoby poszkodowanej przed urazami,

usuń z otoczenia przedmioty, o które może się uderzyć,

nie wkładaj do ust żadnych przedmiotów – to może zaszkodzić,

po ustąpieniu drgawek ułóż chorego w pozycji bezpiecznej,

obserwuj oddech i stan świadomości do czasu przyjazdu służb,

wezwij pogotowie ratunkowe, zwłaszcza jeśli napad trwa dłużej niż kilka minut lub jeśli wiesz, że to pierwszy taki epizod.

Wiedza i szybka reakcja każdego z nas mogą mieć ogromne znaczenie.