Pościg za nietrzeźwym kierującym na drodze ekspresowej Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy miejskiej podjęli w miniony poniedziałek pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna jadący samochodem osobowym marki Kia, ominął punkt kontroli trzeźwości oraz zignorował sygnały wydawane przez funkcjonariuszy. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.

W miniony poniedziałek około godziny 12:00 w miejscowości Chęciny policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy dali sygnał do zatrzymania kierującemu pojazdem marki Kia. Siedzący za kierownicą koreańskiego auta mężczyzna zignorował polecenie funkcjonariuszy i drogą ekspresowa S7 rozpoczął ucieczkę w kierunku Warszawy.

Funkcjonariusze szybko dogonili uciekiniera w miejscowości Szewce, gdzie został zatrzymany. Jak się okazało, 54-letni mieszkaniec podkieleckiej gminy był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo ustalone zostało, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu.

( KWP w Kielcach / kc)

Film przedstawia pościg za nietrzeźwym kierującym uchwycony na kamerze nasobnej.