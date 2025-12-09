Areszt na trzy miesiące za kradzież TIR-a i inne przestępstwa Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Zarzuca mu się kradzież pojazdu, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i ucieczkę oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Na razie 30-latek, który ostatecznie został zatrzymany przez jeden z bydgoskich patroli trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: cała historia, która mogła zakończyć się tragicznie dla wielu uczestników ruchu drogowego, miała swój początek w minioną sobotę (6.12.2025) przed godziną 19:00 na terenie Kruszwicy w powiecie inowrocławskim.

Wówczas dyżurny inowrocławskiej policji otrzymał zgłoszenie z Kruszwicy, że na terenie jednej z firm doszło do kradzieży pojazdu ciężarowego z załadunkiem buraków cukrowych. Okazało się, że wszedł tam niepostrzeżenie mężczyzna, który wykorzystał fakt pozostawionego z włączonym silnikiem auta i odjechał. Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci ustalili kierunek i ruszyli w pościg.

Mimo dawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania się kierowca kontynuował ucieczkę. Jadąc w kierunku Bydgoszczy wykonywał niebezpieczne manewry. W ten sposób dotarł na teren powiatu bydgoskiego, gdzie w pościg włączyły się miejscowe patrole.

Mężczyzna przez cały czas za nic miał sygnały do zatrzymania. Zbliżając się do Ronda Toruńskiego zwolnił, widząc czekające na zmianę świateł samochody. Dojeżdżając wyskoczył z kabiny i chciał uciekać pieszo. Wówczas został zatrzymany przez bydgoskich funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu.

Przeprowadzone wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kierował on 40-tonowym pojazdem pod działaniem metamfetaminy. Mężczyźnie została pobrana w szpitalu krew do dalszych badań.

Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych, oprócz zarzutów do spraw karnych tj. kradzieży TIR-a, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i ucieczkę oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym mężczyzna odpowie również za kolizje spowodowane z dwoma pojazdami, które uciekając uszkodził. Posiedzenie w inowrocławskim sądzie zakończyło się decyzją, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo za kratami.

Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.