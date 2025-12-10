Zatrzymany za stalking Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji I w Opolu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stalking wobec swojej byłej partnerki. Mężczyzna przez kilka miesięcy prześladował kobietę, śledził ją, wyzywał oraz groził. Na czas prowadzonego postępowania został objęty policyjnym dozorem, zakazem kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną i zbliżania się na odległość mniejszą niż 2 km. Za uporczywe nękania grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Do Komisariatu Policji I w Opolu zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła mundurowych o podejrzeniu stalkingu. Zgłaszający informowała, że jej były partner przez kilka miesięcy uporczywie naruszał jej prywatność. Mężczyzna zaczepiał kobietę, jeździł za jej samochodem, wyczekiwał pod jej domem i miejscem pracy, wydzwaniał i nakłaniał do spotkań. Od jakiegoś czasu mężczyzna również wyzywał kobietę i jej groził.

Opolscy policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Opola podejrzanego o przestępstwo stalkingu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, zeznania pokrzywdzonej i ustalenia policjantów pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów. Wobec mężczyzny na czas trwającego postępowania został zastosowany dozór policyjny, zakaz jakiejkolwiek formy kontaktowania się z pokrzywdzoną – zarówno bezpośrednio, jak i przez inne osoby, zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 2 km oraz zakaz opuszczania kraju. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy! Stalking w Polsce jest przestępstwem. Definiowane jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, lub istotne naruszenie prywatności innej osoby, lub osoby jej najbliższej. Razem z nękaniem zabronione zostało podszywanie się pod inną osobę oraz używanie jej wizerunku w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeśli w wyniku nękania pokrzywdzona osoba targnie się na swoje życie, wtedy stalker może trafić do więzienia nawet na 15 lat. Są to sprawy ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, która musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu tego typu przestępstwa.