„Pomóż nam ich znaleźć” - kampania Europolu i sieci ENFAST Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj została zainaugurowana kolejna edycja kampanii Europolu i sieci ENFAST, mająca na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców. Na stronie EU Most Wanted umieszczono wizerunki osób poszukiwanych w związku z ciężkimi przestępstwami.

W ramach kampanii funkcjonuje specjalna strona internetowa, przygotowana przez Europol:

eumostwanted.eu

Strona internetowa EU Most Wanted została przebudowana, zyskując nową szatę graficzną oraz ulepszoną funkcjonalność. Kluczowym elementem strony jest funkcja wysyłania powiadomień email, która pozwala użytkownikowi otrzymywać informację o wprowadzeniu do bazy nowej osoby poszukiwanej. Dzięki temu obywatele będą mogli szybciej zareagować w przypadku rozpoznania którejkolwiek z osób poszukiwanych. Zachęcamy do poświęcenia kilku sekund na przejrzenie ich profili. Być może uda się ich rozpoznać, co może nam pomóc ich zatrzymać i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości.

Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać powiadomienia lub sprawdź listę poszukiwanych.

Do tegorocznej kampanii strona polska wytypowała 3 osoby poszukiwane:

1. MICHAŁ DĄBROWSKI

Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl

2. DANIEL PORTKA

Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl

3. KAMIL PRACOŃ

Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl

Strona internetowa UE Most Wanted to inicjatywa Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwawczych (ENFAST) wspieraną przez Europol. Treści są zarządzane i publikowane bezpośrednio przez krajowe zespoły FAST, które zamieszczają dane o najbardziej poszukiwanych w swoim kraju i odbierają wszelkie zgłoszenia przekazywane przez obywateli.

Od uruchomienia strony internetowej EU Most Wanted w 2016 roku zatrzymano 172 przestępców, z czego 54 dzięki informacjom zamieszczonym na tej platformie.

Po aktualizacji na stronie głównej wyświetla się lista 50 nowo dodanych poszukiwanych, oskarżonych o poważne przestępstwa m.in. handel ludźmi, handel narkotykami i oszustwa na dużą skalę.

Uruchomienie funkcji powiadomień odgrywa istotną rolę we wespieraniu organów w walce z przestępczością transgraniczną. Rzem możemy uczynić Europę miejscem bardziej bezpiecznym.