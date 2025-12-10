„Pomóż nam ich znaleźć” - kampania Europolu i sieci ENFAST
Dzisiaj została zainaugurowana kolejna edycja kampanii Europolu i sieci ENFAST, mająca na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców. Na stronie EU Most Wanted umieszczono wizerunki osób poszukiwanych w związku z ciężkimi przestępstwami.
W ramach kampanii funkcjonuje specjalna strona internetowa, przygotowana przez Europol:
Strona internetowa EU Most Wanted została przebudowana, zyskując nową szatę graficzną oraz ulepszoną funkcjonalność. Kluczowym elementem strony jest funkcja wysyłania powiadomień email, która pozwala użytkownikowi otrzymywać informację o wprowadzeniu do bazy nowej osoby poszukiwanej. Dzięki temu obywatele będą mogli szybciej zareagować w przypadku rozpoznania którejkolwiek z osób poszukiwanych. Zachęcamy do poświęcenia kilku sekund na przejrzenie ich profili. Być może uda się ich rozpoznać, co może nam pomóc ich zatrzymać i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości.
Zapisz się na listę mailingową, aby otrzymywać powiadomienia lub sprawdź listę poszukiwanych.
Do tegorocznej kampanii strona polska wytypowała 3 osoby poszukiwane:
1. MICHAŁ DĄBROWSKI
Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl
2. DANIEL PORTKA
Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl
3. KAMIL PRACOŃ
Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl
Strona internetowa UE Most Wanted to inicjatywa Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwawczych (ENFAST) wspieraną przez Europol. Treści są zarządzane i publikowane bezpośrednio przez krajowe zespoły FAST, które zamieszczają dane o najbardziej poszukiwanych w swoim kraju i odbierają wszelkie zgłoszenia przekazywane przez obywateli.
Od uruchomienia strony internetowej EU Most Wanted w 2016 roku zatrzymano 172 przestępców, z czego 54 dzięki informacjom zamieszczonym na tej platformie.
Po aktualizacji na stronie głównej wyświetla się lista 50 nowo dodanych poszukiwanych, oskarżonych o poważne przestępstwa m.in. handel ludźmi, handel narkotykami i oszustwa na dużą skalę.
Uruchomienie funkcji powiadomień odgrywa istotną rolę we wespieraniu organów w walce z przestępczością transgraniczną. Rzem możemy uczynić Europę miejscem bardziej bezpiecznym.