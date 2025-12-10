Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwa metodą „na policjanta”. W ubiegłym tygodniu dzwonili do mieszkańców Zambrowa próbując wyłudzić od nich pieniądze. Dzień wcześniej w Białymstoku w ten sam sposób oszukali kobietę, która przekazał oszustom 9000 złotych oraz 2150 dolarów. 31-latek i 20-latek usłyszeli już zarzuty. Decyzja sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przy współpracy z kryminalnymi z białostockiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą "na policjanta".

Do zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu. Wtedy to dyżurny zambrowskiej komendy otrzymał trzy zgłoszenia od mieszkańców Zambrowa, do których dzwonili oszuści podający się za policjantów. W każdym z przypadków scenariusz był podobny. Dzwoniący informowali seniorów, że ich pieniądze są zagrożone. Twierdzili, że trwa akcja policyjna mająca na celu zatrzymania fałszywego listonosza, w której seniorzy wezmą udział i tym samym uchronią swoje oszczędności. W dalszej kolejności oszuści rozpytywali rozmówców o posiadane przez nich pieniądze oraz o miejsce zamieszkania. Polecali seniorom, aby gotówkę przekazali właśnie fikcyjnemu listonoszowi, co pozwoli policjantom na jego zatrzymanie.

Na szczęście dzięki czujności mieszkańców Zambrowa próby wyłudzeń nie zakończyły się utratą oszczędności. Po uzyskaniu tych zgłoszeń zambrowscy policjanci wspólnie z kryminalnymi z KWP w Białymstoku natychmiast zaczęli działać. Funkcjonariusze z Zambrowa od razu pojechali w rejon zamieszkania seniorów. Na parkingu jednego z bloków zauważyli audi na numerach rejestracyjnych spoza naszego województwa, z którego wysiadało dwóch mężczyzn. Obaj rozmawiali przez telefony komórkowe. Policjanci przypuszczali, że mogą to być dzwoniący oszuści. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn. 20-latek i 31-latek nie potrafili logicznie wyjaśnić co robią w Zambrowie. Twierdzili, że przyjechali na spotkanie w sprawie pracy, jednak nie byli w stanie wskazać osoby, z którą rzekomo mieli się spotkać. W trakcie czynności na telefon jednego z mężczyzn zadzwonił zagraniczny numer. Mężczyzna odebrał połączenie, a policjanci w tle słyszeli głos instruujący, jak ma się zachować podczas próby oszustwa. Obaj mężczyźni twierdzili, że nie wiedzą kto dzwonił i w jakim celu.

Mieszkańcy Łodzi zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że dzień wcześniej ci sami mężczyźni działali w Białymstoku. Podszywając się pod policjantów, oszukali tam mieszkankę miasta i nakłonili ją do przekazania 9000 złotych oraz 2150 euro. 20-latek i 31-latek usłyszeli zarzuty oszustwa na mieszkance Białegostoku oraz usiłowania oszustwa na trzech mieszkańcach Zambrowa.

Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od początku roku podlascy policjanci zatrzymali 22 osoby zamieszane w tego typu proceder przestępczy. Mundurowi otrzymali zgłoszenia o 40 takich oszustwach, a seniorzy w wyniku tego typu przestępstw stracili ponad 2 500 000 złotych oraz biżuterię o wartości około 35 000 złotych.

(KWP w Białymstoku / kp)