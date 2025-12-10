Gala z okazji 100. rocznicy powołania Policji Kobiecej Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj 9 grudnia br. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się Gala z okazji 100. rocznicy powołania Policji Kobiecej. Wydarzenie zgromadziło liczne grono zaproszonych gości, kadrę kierowniczą polskiej Policji, ale przede wszystkim policjantki i kobiety służące Policji. Gala była podsumowaniem szczególnego dla polskiej Policji jubileuszu.

Uroczystość była okazją do uhonorowania zasług kobiet pełniących służbę w Policji, a także hołdem dla odwagi, profesjonalizmu i niezłomności policjantek, które od stu lat współtworzą historię polskiej Policji. W 1925 roku, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego kobiety rozpoczęły służbę w Policji Państwowej. 100 lat temu pań w policyjnych mundurach było 30. Dziś w formacji jest blisko 22 tysiące funkcjonariuszek i prawie 18 tysięcy pracownic cywilnych. To w uznaniu ich wkładu w bezpieczeństwo naszego kraju była ta Gala.

Galę swoją obecnością zaszczyciła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele władz państwowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim na czele i członkiem Rady Ministrów, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Przybyli parlamentarzyści, kadra kierownicza Policji, przedstawiciele służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, prezesi i dyrektorzy urzędów i instytucji współpracujących z Policją, duchowieństwa, byli komendanci główni Policji, policyjni emeryci, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, kultury, nauki i sportu, ale przede wszystkim te, którym pświęcony był koncert - policjantki i pracownice reprezentujące jednostki Policji z całego kraju.

Galę otworzył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który powiedział m.in.:

– Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem całego roku jubileuszowego, podczas którego poprzez liczne inicjatywy podkreślaliśmy szczególną rolę kobiet w naszej formacji. Inauguracją obchodów była konferencja w Senacie RP , która stała się przestrzenią do dyskusji o historii, teraźniejszości i przyszłości kobiet w Policji. Przez cały rok organizowane były liczne wydarzenia, koncerty, pikniki, wystawy, akcje społeczne, przedsięwzięcia promujące profilaktykę i bezpieczeństwo, a także integrujące nasze policyjne środowisko. Wszystkim, którzy zaangażowali się w te działania, składam serdeczne podziękowania. Z ogromną wdzięcznością pragnę zwrócić się do pań, funkcjonariuszek i pracownic polskiej Policji. Drogie Panie, wnosicie do naszej służby profesjonalizm, cierpliwość, a także kobiecą empatię, wobec drugiego człowieka. Dziękuję wam za odwagę, wytrwałość i serce wkładane w każde zadanie. Życzę, aby Wasza praca i służba przynosiły satysfakcję oraz poczucie spełnienia i dumy.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, a słowa do zebranych gości przekazała Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka.

Z okazji 100-lecia służby kobiet w Policji, minister spraw wewnętrznych i administracji swoim zarządzeniem ustanowił odznakę okolicznościową, która jest wyrazem docenienia i uznania niezwykłego wkładu oraz poświęcenia kobiet w funkcjonowanie i rozwój Policji, a także propagowanie roli kobiet w historię Policji. Odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia służby kobiet w Policji” nadano 76 osobom. Wyróżnionym wręczyli je minister Marcin Kierwiński, sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek oraz szef polskiej Policji gen. insp. Marek Boroń.

Kulminacyjnym punktem Gali był koncert, przeplatany wręczaniem tytułów „Osobowości”. Tytułem „Osobowości edukacyjnej” został wyróżniony Paweł Raczyński – dyrektor Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą, tytułem „Osobowości Filantropijnej” – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Tytułem „Osobowości Sportowej” – Justyna Kozdryk, sztangistka, medalistka igrzysk paraolimpijskich, pracowniczka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Tytuł „Osobowość Świata Medycyny” otrzymał prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Suwalski, dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Tytuł „Osobowość Środowiska Międzynarodowego Policji" przyznano Catherine De Bolle – dyrektor wykonawczej Europolu. Tytułem „Osobowość Służb Mundurowych” wyróżniony został Czesław Mroczek, sekretarz stanu w MSWiA, a tytuł „Osobowości dziedziny bezpieczeństwa” otrzymał Marcin Kierwiński – szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Gwiazdą wieczoru była śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska oraz trenerka programu „Szansa na Sukces” Małgorzata Szarek, która śpiewała w duetach z uzdolnionymi wokalnie funkcjonariuszami Policji. Wszystkim wykonawcom towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą insp. Janusza Trzepizura.

Gala była wspaniałym podsumowaniem szczególnego dla polskiej Policji jubileuszu. Uroczysty patronat nad nią sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Gali towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Tekst: Andrzej Chyliński - „Gazeta Policyjna”

Foto: Jacek Herok - „Gazeta Policyjna”