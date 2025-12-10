Gorliccy policjanci wspólnie ze strażą graniczną ujawnili znaczne ilości narkotyków Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach współpracując z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu, zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przechowywał w pomieszczeniach magazynowych ponad 17 kg substancji odurzających.

Współpraca policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i funkcjonariuszy Palcówki Straży Granicznej w Sosnowcu zaowocowała zatrzymaniem mężczyzny, który posiadał kilkanaście kilogramów substancji odurzających. Okazało się, że była to marihuana. Mężczyzna przechowywał susz w pomieszczeniach magazynowych, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili ponad 17 kg substancji, której wartość szacowana jest na ponad 340.000 zł. Do ujawnienia substancji i zatrzymania mężczyzny doszło przy współpracy i udziale gorlickiej Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej kilka miesięcy temu na terenie województwa podkarpackiego.

Sprawę nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Jaśle, która kilka tygodni temu skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie czynu z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za popełnione przestępstwo 25-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.