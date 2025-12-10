Podpisanie porozumienia między Prokuratorem Krajowym i Komendantem Głównym Policji Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj W dniu 10 grudnia 2025 roku Komendant Główny Policji i Prokurator Krajowy podpisali porozumienie o elektronicznej wymianie danych przetwarzanych w urządzeniach ewidencyjnych systemu Prokuratury Krajowej PROK-SYS oraz policyjnego systemu Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

Współpraca obejmuje przekazywanie danych o prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, rejestrowanych w eksploatowanych systemach informatycznych, w tym informacje w zakresie dowodów rzeczowych, a także przekazywanie Policji zdigitalizowanych akt spraw karnych.

Celem porozumienia jest usprawnienie i przyspieszenie pracy prokuratorów oraz policjantów poprzez łatwiejszy dostęp do niezbędnych danych. Uporządkowany elektroniczny obieg informacji pozwoli skrócić czas ich weryfikacji, wyeliminować konieczność wielokrotnego przesyłania tych samych dokumentów różnymi kanałami oraz poprawić jakość i kompletność udostępnianych danych. Wspólne standardy wymiany danych poprawią także kompletność i jakość informacji wykorzystywanych zarówno przez prokuratorów, jak i policjantów.

Zintegrowana wymiana informacji pozwoli ograniczyć konieczność ręcznego pozyskiwania dokumentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne oraz wyeliminować opóźnienia wynikające z tradycyjnego obiegu akt.

Wprowadzenie możliwości przekazywania cyfrowych akt spraw karnych oraz informacji gromadzonych w ich toku, zwiększy przejrzystość i spójność danych wykorzystywanych przez organy ścigania. Ułatwi to koordynację działań, poprawi jakość analiz oraz pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji procesowych.

Porozumienie przyniesie korzyści zarówno służbom ścigania, jak i obywatelom, przyczyniając się do szybszego i bardziej przejrzystego prowadzenia postępowań, co wpłynie na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości i zwiększenie bezpieczeństwa. Stanowi to ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów karnych.

(Biuro Kryminalne KGP)