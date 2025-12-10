Szczuł psami ratowników medycznych - został skazany Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Do bardzo niebezpieczniej sytuacji doszło na terenie gminy Biała Piska. Kompletnie pijany mężczyzna wezwał pogotowie ratunkowe, bo źle się poczuł. Kiedy ratownicy medyczni przyjechali pod wskazany adres zgłaszający poszczuł ich dwoma psami. W obawie o własne życie oraz zdrowie medycy schowali się w karetce i o zdarzeniu powiadomili policję. Ostatecznie udzielili zgłaszającemu niezbędnej pomocy w asyście policjantów. Mężczyzna został zatrzymany. Skierowany został wniosek do sądu o jego ukaranie. Zapadł wyrok w tej sprawie.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w listopadzie tego roku na terenie jednej z miejscowości w gminie Biała Piska. Kompletnie pijany mężczyzna zadzwonił po pogotowie ratunkowe, bo źle się poczuł. Kiedy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni i chcieli wejść na teren posesji, zgłaszający poszczuł ich dwoma owczarkami niemieckimi wydając psom komendę ,,bierzcie ich”. W obawie o własne życie oraz zdrowie, medycy schowali się w karetce, po czym wezwali na miejsce policję.

Funkcjonariusze asystowali ratownikom medycznym, którzy ostatecznie udzielili niezbędnej pomocy zgłaszającemu. Był to 43-latek, którego badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ze względu na brak przeciwwskazań medycznych mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia. W związku z popełnieniem wykroczenia polegającego na szczuciu psami ludzi, funkcjonariusze sporządzili wniosek do sądu o jego ukaranie.

Zapadł wyrok w tej sprawie. 43-letni mieszkaniec gminy Biała Piska skazany został przez sąd na karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz obciążony został kosztami postępowania sądowego.