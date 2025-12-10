Szybka reakcja świadka i interwencja policjantów z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku uratowała życie mężczyzny na Martwej Wiśle Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej interwencji funkcjonariuszy z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku oraz odpowiedzialnej postawie świadka zdarzenia uratowano życie mężczyzny, który wpadł do zimnych wód Martwej Wisły.

Minionej nocy około godziny 22.30 policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku pełniący służbę na łodzi służbowej SPORTIS PN-38, mł. asp. Adam Ciecholewski oraz asp. Marek Kowalski zauważyli mężczyznę znajdującego się w wodzie na odcinku morskim rzeki Martwej Wisły, w rejonie nabrzeża Zbożowego przy ul. Starowiślnej w Gdańsku.

Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową. Nieprzytomny, ale oddychający mężczyzna został wciągnięty na pokład łodzi. Funkcjonariusze ocenili podstawowe funkcje życiowe i ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej, jednocześnie zapewniając komfort termiczny. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego mundurowi stale monitorowali jego stan.

Po dotarciu zespołu ratowników poszkodowany został przekazany pod opiekę medyczną. Ze względu na obniżoną temperaturę ciała – około 29°C, wskazującą na umiarkowaną hipotermię, ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 77-latka do szpitala.

Kluczową rolę w tej interwencji odegrał świadek zdarzenia, który jako pierwszy zauważył, że mężczyzna, idąc nabrzeżem, wpadł do wody. To on rzucił w kierunku poszkodowanego koło ratunkowe i natychmiast wezwał na pomoc przepływających w pobliżu policjantów. Niska temperatura wody i powietrza sprawiły jednak, że mężczyzna był osłabiony, stracił przytomność i nie był w stanie dopłynąć do brzegu ani chwycić rzuconego koła.

Obecność policjantów z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku na akwenach jest niezbędna przez cały rok, nie tylko w sezonie letnim. Zimne miesiące wiążą się z dodatkowymi zagrożeniami, a szybka reakcja patrolu wodnego może decydować o ludzkim życiu- tak jak w tej sytuacji. Ważna jest również czujność świadków, których odpowiedzialna reakcja często stanowi pierwszy krok do skutecznej pomocy.