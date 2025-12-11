Zabił krewnego na działkach i uciekł. Został zatrzymany przez łódzkich policjantów Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z VII Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 45-latka podejrzanego o zabójstwo krewnego. W przeddzień "mikołajek" podczas nieobecności gospodarza splądrował jego domek. Nakryty przez 81-latka, zaatakował go - uderzając seniora po całym ciele czym doprowadził do jego śmierci. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia chcąc uniknąć odpowiedzialności. Za popełnienie zbrodni na tle rabunkowym, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

6 grudnia 2025 roku, na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta. Przerażonym głosem poinformowała, że przyszła z partnerem odwiedzić znajomego lecz ten leży nieprzytomny w kałuży krwi. Natychmiast na miejsce wysłano odpowiednie służby. Funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo - Wywiadowczego łódzkiej komendy, na miejscu zastali zgłaszających, którzy opowiedzieli mundurowym o zaistniałej sytuacji. Po chwili na ulicę Świętojańską (teren ogródków działkowych), przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego. Lekarz stwierdził zgon seniora nie wykluczając udziału osób trzecich.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi, rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić okoliczności oraz osobę odpowiedzialną za to przestępstwo. Skrupulatna analiza zebranego materiału dowodowego doprowadziła stróżów prawa do krewnego denata. Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 45-latka.

Jak się okazało w przeddzień "mikołajek" konkubina sprawcy wraz z dzieckiem odwiedziła 81-latka. Po zakończonej wizycie gospodarz odprowadził gości do furtki. W tym czasie 45-latek wbiegł do domku seniora i zabrał z jego wnętrza wartościowe rzeczy. Nakryty przez gospodarza zaczął szarpać swojego krewnego po czym zaatakował go uderzając po głowie i całym ciele. Powstałe obrażenia doprowadziły do zgonu mężczyzny. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia chcąc uniknąć odpowiedzialności.

Zatrzymany był już wcześniej notowany za liczne rozboje, kradzież zuchwałą oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, za co spędził w więzieniu ponad 20 lat.

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna. Prokurator po przedstawieniu podejrzanemu zarzutu, wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo zabójstwa w polskim prawie zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.