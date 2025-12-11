Tymczasowy areszt dla sprawcy ataku na policjantów Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku śledczych, stosując wobec zatrzymanego 55-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec znanej mu osoby, czynnej napaści na interweniujących policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także próby zmuszenia ich do odstąpienia od czynności służbowych. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w miniony wtorek (9.12.25) po 9:00. Wtedy kryminalni z komisariatu na toruńskim śródmieściu pojechali na Bydgoskie Przedmieście, by zatrzymać sprawcę gróźb karalnych.

Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty, przekazali, że są policjantami, chwytając jednocześnie za broń służbową. Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek, zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta. Agresor został przez funkcjonariuszy szybko i skutecznie obezwładniony. Zaatakowany policjant odniósł obrażenia niezagrażające jego życiu.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi, a wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące gróźb karalnych wobec znanej mu osoby oraz czynnej napaści na interweniujących mundurowych oraz zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i wobec podejrzanego zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

