91-latek śmiertelnie postrzelił swoją siostrę Data publikacji 11.12.2025

10 grudnia br., w miejscowości Ropa, w powiecie gorlickim w jednym z domów jednorodzinnych doszło do śmiertelnego postrzelenia 80-latki.

10 grudnia br., około godziny 13.00, do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Ropa doszło do postrzelenia osoby. Natychmiast na miejsce udali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i Komisariatu Policji w Uściu Gorlickim, którzy potwierdzili, że w jednym z domów jednorodzinnych w tej miejscowości doszło do postrzelenia 80-latki, która zginęła na miejscu. W związku ze zdarzeniem policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zatrzymali wspólnie z nią mieszkającego jej 91-letniego brata. Na miejscu została zabezpieczona także broń myśliwska – dubeltówka.

Do późnych godzin wieczornych trwały oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczanie śladów, prowadzone pod nadzorem prokuratora przez funkcjonariuszy z gorlickiej jednostki Policji przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji Krakowie, które dzisiaj będą kontynuowane. Śledczy ustalać będą zarówno przebieg zdarzenia, jak i motywy działania sprawcy.

Ciało kobiety decyzją prokuratora zostało skierowane na sekcję. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorlicach.