Dzielnicowi pomogli zagubionej seniorce wrócić do domu Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Odpowiednia reakcja kierowcy oraz szybkie działanie dzielnicowych, a przede wszystkim ich zaangażowanie pozwoliło 82-latce bezpiecznie wrócić do domu. Seniorka zgubiła się i znała jedynie nazwisko zięcia. Ta informacja wystarczyła dzielnicowym, aby dotrzeć do mężczyzny, który szukał kobiety. Mężczyzna z ulgą i ogromną wdzięcznością przyjął informację o odnalezieniu teściowej.

W środę 10 grudnia br., po godzinie 19:00 dzielnicowi interweniowali w związku z informacją o zdezorientowanej seniorce zauważonej za Bartoszycami na trasie do Kętrzyna. 82-latka miała problemy z pamięcią. Zgubiła się i nie mogła przypomnieć sobie, gdzie i po co idzie oraz skąd jest. Pamiętała nazwisko zięcia. Ta informacja wystarczyła. W krótkim czasie ustalono adres mężczyzny i jego numer telefonu. Szukał teściowej na ulicach Bartoszyc, bo seniorka miała iść na spacer. Okazało się, że pomyliła kierunki i zamiast z podmiejskiego osiedla iść do centrum, wyszła za miasto. 82-laka nie miała telefonu, dokumentów czy kartki z danymi osobowymi, bo wzięła inną niż zazwyczaj kurtkę.

Dzięki odpowiedniej reakcji świadka ta historia zakończyła się szczęśliwie. Dzięki sprawnemu działaniu dzielnicowych 82-latce zaoszczędzono stresu wynikającego z rozłąki z rodziną, a bliskim kobiety, niepokoju wynikającego ze strachu o jej życie i zdrowie.