Współpraca międzysektorowa na rzecz wzmacniania systemu ochrony praw człowieka Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj 10 grudnia, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, miejscu symbolicznym , które pielęgnuje pamięć o odwadze, jedności, współpracy i walce o godność człowieka, odbyło się spotkanie pełnomocników i członków zespołów ds. ochrony praw człowieka ustanowionych w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, BOA, Akademii Policji i szkołach policyjnych, połączone z coroczną naradą służbową.

Europejskie Centrum Solidarności, stojące w miejscu historycznej Stoczni Gdańskiej, przypomina o tym, że prawa człowieka nie są abstrakcją, lecz realnym wysiłkiem ludzi, którzy umieli upomnieć się o wolność i szacunek dla każdego.

Data spotkania nie była przypadkowa. 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony w 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, na pamiątkę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dokument ten, przetłumaczony na ponad 500 języków jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie. 10 grudnia to również dzień, w którym ogłaszany jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla by podkreślić znaczenie ochrony praw i wolności człowieka.

Seminarium pod nazwą „Budowanie inkluzywnego partnerstwa na rzecz realizacji standardów ochrony praw człowieka” przebiegało w duchu refleksji nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z ochroną praw i wolności człowieka w kontekście migracji, narastającej polaryzacji społecznej czy mowy nienawiści. Prelegenci, Pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele samorządu lokalnego, lokalnych organizacji pozarządowych i Europejskiego Centrum Solidarności wskazali istotność współpracy międzysektorowej i budowania stałego partnerstwa ze służbami mundurowymi. Uczestnicy odwoływali się zarówno do dziedzictwa „Solidarności”, jak i do aktualnych potrzeb społecznych, podkreślając znaczenie dialogu i współpracy.

Szczególnie zaakcentowano konieczność podnoszenia kompetencji policjantów i pracowników Policji w zakresie pracy z osobami o zróżnicowanym pochodzeniu i potrzebach oraz wspierania działań sprzyjających poszanowaniu różnorodności.

Spotkanie w tym miejscu i w tym dniu było przypomnieniem, że solidarność jest nie tylko hasłem, lecz stale aktualną i pożądaną postawą, na rzecz budowy społeczeństwa opartego na szacunku i odpowiedzialności.

tekst/ zdjęcia: Zespół ds. OPC

