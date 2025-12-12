Świdniccy kryminalni zabezpieczyli blisko 9 kg narkotyków Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy nie ustają w działaniach wymierzonych przeciwko środowisku narkotykowemu. Funkcjonariusze, prowadząc skrupulatne czynności operacyjne, ustalili miejsce w którym mogły być ukryte środki psychotropowe i substancje odurzające. Ich szybka i zdecydowana reakcja doprowadziła do przejęcia kolejnej dużej partii narkotyków - zabezpieczono blisko 9 kilogramów amfetaminy.

Realizacja prowadzona była na terenie Wałbrzycha, gdzie policjanci „odwiedzili” jeden z adresów. Podczas przeszukania funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń mieszkalnych ujawnili rozsypany na stole biały proszek, który po przebadaniu okazał się amfetaminą. Zabezpieczono także kilka paczek wypełnionych biała substancją – testy w laboratorium potwierdziły, że również była to amfetamina. Wstępnie oszacowano, ze czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków mogła wynieść nawet 300 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mieszkańców Wałbrzycha w wieku 36 i 34 lat. Obaj usłyszeli zarzuty m.in. uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych, a 36-latek dodatkowo odpowie za udzielenie narkotyków innym osobom.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu, sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Po analizie materiału dowodowego zgromadzonego przez świdnickich policjantów i przekazanego do Prokuratury, decyzją sądu, 36-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, natomiast wobec 34-latka zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

W sprawie prowadzone jest śledztwo, a policjanci nadal pracują nad ustalaniem wszystkich okoliczności oraz osób mogących mieć związek z nielegalnym procederem. Zatrzymanym za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. O wymiarze kary zdecyduje sąd.

Dzięki konsekwentnym i skutecznym działaniom świdnickich policjantów z obiegu wyeliminowano znaczną ilość narkotyków, które mogłyby trafić do wielu osób i stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

( KWP we Wrocławiu / kc)

Film przedstawia sytuację opisaną w tekście.