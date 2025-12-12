Do 20 lat więzienia grozi kierowcy, który śmiertelnie potrącił 78-letnią rowerzystkę, a potem uciekł Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek w Sokołowie (pow. gostyniński) na DW 581 potrącona została 78-letnia rowerzystka, która mimo udzielonej pomocy zmarła w szpitalu. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, jednak intensywna praca gostynińskich policjantów doprowadziła do szybkiego zatrzymania kierowcy Citroena, którym okazał się 53-letni mieszkaniec gminy Gostynin. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia, a sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara nawet do 20 lat więzienia.

W poniedziałek (8 grudnia) około godziny 15:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety w miejscowości Sokołów, na drodze wojewódzkiej DW 581.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy potwierdzili zgłoszenie oraz udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Kobietą okazała się 78-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego, która doznała poważnych obrażeń ciała i została zabrana do szpitala.

Ponieważ na miejscu nie było sprawcy zdarzenia, do dalszych działań skierowano policjantów z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji oraz dzielnicowych, którzy rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy. Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny, a wszystkie zabezpieczone ślady i dowody stały się kluczowe w dalszych ustaleniach.

Po kilku godzinach pracy funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brał udział Citroën, którym kierował 53-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie. W momencie zatrzymania 53-latek był trzeźwy.

Niestety, 78-letnia kobieta zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie 53-latkowi zarzutów spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Gostyninie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 53-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.