Akt oskarżenia w sprawie brutalnego zabójstwa 50-latka Data publikacji 12.12.2025 Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, prowadzili śledztwo w sprawie zabójstwa 50-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło pod koniec 2024 roku. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom mającym związek z tą zbrodnią.

Na początku grudnia 2024 roku do jednego z katowickich komisariatów zgłosiła się partnerka 50-letniego mieszkańca Katowic, zaniepokojona brakiem kontaktu z mężczyzną. Policjanci podjęli próby nawiązania z nim kontaktu, jednak okazały się one bezskuteczne. Z pomocą strażaków mundurowi weszli do mieszkania przy ul. Wodnej, gdzie znaleźli ciało mężczyzny.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci z katowickiej komendy. Przeprowadzone zostały oględziny, zabezpieczono ślady i wykonany został szereg czynności procesowych.

Kilka dni po zdarzeniu policjanci z katowickiego wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn – 32-letniego syna pokrzywdzonego oraz jego 19-letniego kolegę. Sąd, na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. W toku dalszych czynności policjanci ustalili trzeciego uczestnika zdarzenia. Okazał się nim 38-letni mężczyzna, który w tym czasie przebywał już w zakładzie karnym za inne przestępstwo.

Do zabójstwa doszło pod koniec listopada 2024 roku, kiedy pokrzywdzony pił alkohol w mieszkaniu w towarzystwie swojego syna oraz dwóch innych mężczyzn. W pewnym momencie 50-latek został brutalnie zaatakowany przez 32 i 38-latka. Był bity pięściami i młotkiem, a następnie ugodzony nożem. Trzeci z uczestników, po dokonanej zbrodni, zabrał jedno z narzędzi wykorzystanych do ataku, umył je i wyrzucił. Następnego dnia cała trójka wróciła do mieszkania pokrzywdzonego, skąd zabrali pieniądze.

W toku śledztwa przesłuchanych zostało 28 świadków oraz uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny i genetyki sądowej, daktyloskopii, psychologii oraz psychiatrii.

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec wszystkich trzech mężczyzn. 38 i 32-latek oskarżeni są o zbrodnię zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sprawcom grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Trzeci z mężczyzn odpowie za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, zacieranie śladów zbrodni oraz przyjęcie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.