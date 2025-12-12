Mocne uderzenie w lubelski „narkobiznes” Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Blisko 7,5 kilograma narkotyków oraz ponad 2700 tabletek ekstazy i psychotropów zabezpieczyli policjanci z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie. W sprawie zatrzymany został 21-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna był poszukiwany. Ukrywał się w Lublinie i tutaj zajmował się handlem narkotykami. Usłyszał zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Realizacja była efektem pracy operacyjnej policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, iż na terenie Lublina ukrywa się poszukiwany mieszkaniec Warszawy, który zajmuje się handlem narkotykami na dużą skalę. Za mężczyzną wydano list gończy, nakaz doprowadzenia do zakładu karnego oraz 3 podstawy do ustalenia miejsca pobytu.

Pracujący nad sprawą operacyjni ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny. 21-latek został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie Lublina. Był kompletnie zaskoczony. Część narkotyków przechowywał w lodówce. Łącznie policjanci podczas przeszukania zabezpieczyli około 7,5 kg narkotyków – głównie amfetaminy, mefedronu i marihuany oraz ponad 2700 tabletek ekstazy i psychotropów. Dodatkowo 21-latek posiadał wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz woreczki do porcjowania.

Policjanci doprowadzili 21-latka do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Następnie na wniosek policjantów i prokuratora został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / kc)