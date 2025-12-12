Spędził na wolności 20 dni – policjanci zatrzymali 59-latka, który gwałcił, napadał i wymuszał haracze Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który zaledwie 20 dni po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie przez 17-lat odbywał karę za m.in. zgwałcenie ponownie dopuścił się poważnych przestępstw na tle seksualnym, napadów i wymuszeń. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili, że na terenie Małopolski przebywa wyjątkowo niebezpieczny mężczyzna. Mężczyzna kilkanaście dni temu (20 listopada) opuścił więzienie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie odbywał karę m.in. za gwałt. Początkiem grudnia przyjechał w okolice Krakowa, gdzie zaczął ponownie dokonywać przestępstw. Śledczy ustalili, że mężczyzna umawiał się na spotkania z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Podczas spotkań mężczyzna był bardzo brutalny. Gwałcił swoje ofiary, a przedmiotem przypominającym broń groził pozbawieniem życia i żądał regularnego opłacania haraczy oraz kradł pieniądze. Mężczyzna swoją przestępczą działalność wzorował na jednym z seriali kryminalnych. Marzył, aby właśnie tak wyglądało jego życie.

Ten wymyślony scenariusz na życie, rodem z serialu, został przerwany 10 grudnia br. To właśnie wtedy doszło do zorganizowanej akcji policyjnej, w której brali udział funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i policjanci SPKP . Na terenie Trzebini śledczy wytypowali adres, pod którym chwilowo przebywał bandyta. Doszło do siłowego wejścia, podczas którego 59-latek był bardzo agresywny, groził policjantom przedmiotem przypominającym broń i twierdził, że ma zakładnika. Po trudnej i dynamicznej policyjnej akcji napastnik został obezwładniony i zatrzymany.

Wczoraj tj. 11 grudnia kryminalista został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty m.in. rozbojów, przestępstwa zgwałcenia. Najprawdopodobniej zarzuty zostaną poszerzone o zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji.

Policja oraz Prokuratura będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.

( KWP w Krakowie / kp)

