Negocjacje kryzysowe w międzynarodowym wymiarze – konferencja w Wiedniu Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Przedstawiciele Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej negocjacjom kryzysowym, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii. Tegoroczna edycja wydarzenia, która odbyła się w Wiedniu w dniach 19–21 listopada, miała szczególny charakter – po raz pierwszy funkcjonariusze CPKP „BOA” wystąpili w roli prelegentów, dzieląc się doświadczeniami z zakresu taktycznego użycia negocjacji oraz przewidywanych konsekwencji wojny w Ukrainie.

Wiedeń – stolica Austrii i siedziba Federalnej Akademii Policyjnej – od lat pozostaje miejscem corocznych spotkań negocjatorów policyjnych z całego świata. Konferencja organizowana przez austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stanowi ważne forum wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Od kilku lat w wydarzeniu tym regularnie uczestniczą funkcjonariusze Sekcji Negocjacji CPKP „BOA”, reprezentując polską Policję na arenie międzynarodowej.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli przedstawiciele 27 państw europejskich, a także negocjatorzy z USA, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Nigerii. Grupę docelową stanowili policyjni negocjatorzy, wysocy rangą funkcjonariusze organów ścigania oraz instruktorzy jednostek specjalnych. Tak szerokie grono uczestników potwierdza rosnące znaczenie negocjacji kryzysowych jako jednego z kluczowych narzędzi współczesnych działań policyjnych.

Istotnym wyróżnieniem dla polskiej strony było zaproszenie negocjatorów z CPKP „BOA” w charakterze prelegentów. Podczas blisko dwugodzinnej prezentacji funkcjonariusze omówili zagadnienia związane z taktycznym użyciem komponentu negocjacyjnego w działaniach policyjnych oraz przedstawili przewidywane konsekwencje wojny w Ukrainie.

Jak podkreślano, właściwe zastosowanie negocjacji kryzysowych stanowi integralny element planowania i realizacji operacji policyjnych. Umiejętne wykorzystanie tego narzędzia nie tylko wspiera proces decyzyjny dowodzących, ale również realnie wpływa na skuteczność działań i bezpieczeństwo wszystkich uczestników podejmowanych działań.

W kontekście konfliktów wojennych, takich jak np. tego trwającego na terenie Ukrainy, zwrócono uwagę na jego możliwe długofalowe następstwa, takie jak: wzrost napięć społecznych, utrzymujące się poczucie zagrożenia, zwiększona skala występowania zespołu stresu pourazowego (PTSD) – także wśród osób pośrednio dotkniętych wojną – oraz procesy kryminalizacji i brutalizacji niektórych środowisk. Doświadczenia policyjnych negocjatorów pokazują, że wiele sytuacji kryzysowych wynikających z tych czynników może być skutecznie rozwiązanych dzięki profesjonalnemu zastosowaniu technik negocjacyjnych.

Udział funkcjonariuszy CPKP „BOA” w konferencji w Wiedniu potwierdza wysoki poziom merytoryczny polskich negocjatorów oraz ich aktywną rolę w międzynarodowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

Tekst: Agnieszka Włodarska na podstawie mat. CPKP „BOA”

Foto: CPKP „BOA”