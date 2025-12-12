Zatrzymany 37-latek odpowie za fałszywy alarm bombowy i znieważenie funkcjonariuszy Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Opola zatrzymali 37-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności za niealimentację oraz wykroczenia związane z niestosowaniem się do poleceń funkcjonariuszy oraz zniszczeniem mienia. Jak się później okazało, mężczyzna również wywołał fałszywy alarm bombowy oraz w rozmowie telefonicznej znieważył funkcjonariuszy. Podejrzany już przebywa w więzieniu za wcześniej popełnione przestępstwo. Za wywołanie fałszywego alarmu oraz znieważenie funkcjonariuszy 37-latkowi grozi kolejne 8 lat więzienia.

6 grudnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali 37-letniego mężczyznę po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące osoby fotografującej wyjeżdżające radiowozy oraz karetki pogotowia. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili obecność mężczyzny i podjęli wobec niego interwencję. W trakcie czynności okazało się, że 37-latek jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji oraz wykroczenia związane z niestosowaniem się do poleceń funkcjonariuszy i zniszczeniem cudzej rzeczy.

Dodatkowo policjanci ustalili, że opolscy kryminalni wytypowali mężczyznę do wywołania fałszywego alarmu bombowego. Mężczyzna na początku listopada zadzwonił na numer alarmowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu i zgłosił informację o rzekomym ładunku wybuchowym znajdującym się w jednym z autobusów kursujących na linii międzynarodowej. Zaalarmowało to służby, które wykonały szereg czynności z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżujących i wykluczeniem zagrożenia. Zgłoszenie okazało się fałszywe, a w trakcie zgłoszenia podłożenia bomby mężczyzna znieważył funkcjonariuszy.

Po zatrzymaniu 37-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 224a kk dotyczącego wywołania fałszywego alarmu oraz z art. 226 kk zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Po wykonaniu czynności procesowych został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności. Teraz dodatkowo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

( KWP w Opolu / kp)

