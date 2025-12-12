Kolejne oszustwo na „pracownika banku” Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP przestrzegają przed nowym sposobem oszustwa wobec klientów banków.

Na czym polega ten rodzaj oszustwa?

Do klienta banku telefonuje oszust, który informuje, że dzwoni z firmy pożyczkowej i urzędowym tonem przekonuje, że na dane klienta banku została zaciągnięta pożyczka przez osobę trzecią. Przekonuje klienta, że działa dla jego bezpieczeństwa i że jest to oszustwo, które zgłoszono już do Banku oraz na Policję.

Po chwili dzwoni drugi oszust, który podaje się za pracownika Bezpieczeństwa Banku, który poprzez rzeczową i formalną rozmowę przekonuje klienta banku że jego środki finansowe są zagrożone i potrzebne jest zabezpieczenie środków poprzez przelew na rachunek techniczny. Dla uwiarygodnienia swoich słów oszuści wysyłają na adres mailowy klienta sfałszowaną legitymację pracownika banku, sfałszowany rzekomy „Protokół zabezpieczenia środków” oraz sfałszowane rzekome „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego przez Policję”. Jednocześnie podają numer rachunku, na który mają zostać wpłacone pieniądze z konta osobistego. Przez cały czas oszuści utrzymują z pokrzywdzonym kontakt telefoniczny, manipulując nim, aby dokonywał kolejnych transakcji.

Jak się uchronić?

Po otrzymaniu telefonu od „pracownika banku”, który prosi nas o wrażliwe dane lub kody autoryzacyjne należy przerwać połączenie i skontaktować się z oficjalną infolinią banku – najlepiej korzystając z numeru podanego na stronie internetowej.

Nie należy dokonywać operacji finansowych pod wpływem impulsu - oszust tylko na to liczy.

Nigdy nie należy przelewać pieniędzy na tzw. konto techniczne lub „bezpieczne konto” w celu ich zabezpieczenia, prawdziwy doradca nigdy o to nie poprosi.

Nie pozwolić się w trakcie rozmowy manipulować przez nieznanego rozmówcę pod pretekstem zabezpieczenia środków.

Nie dokonywać żadnych transakcji typu BLIK do nieznanych osób oraz przelewów na nieznane rachunki bankowe.

Przykłady spreparowanych dokumentów, którymi posługują się oszuści na podszywający się pod ”pracownika banku”, który realizuje postanowienia Policji:

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego