Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców odpowiedzą za przemyt środków odurzających z Niderlandów Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Pod koniec listopada br., policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali 33-latka i jego 22-letniego wspólnika podejrzanych m.in. o posiadanie oraz przemyt znacznych ilości środków odurzających. Do sprawy zatrzymany został także mieszkaniec Swoszowic, który odpowie za posiadanie zakazanych substancji. Zatrzymani powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych.

Krakowscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową rozpracowywali osoby, które w przesyłkach kurierskich nadawanych z Niderlandów do Polski przemycały zabronione substancje. Śledczy ustalili operacyjnie, że 27 listopada br., paczki mogą trafić m.in. do odbiorców na terenie Płaszowa. Funkcjonariusze opierając się na uzyskanych informacjach objęli ten rejon obserwacją. W godzinach popołudniowych kryminalni zauważyli, że przy jednej z ulic zatrzymał się samochód, z którego wysiadło dwóch wytypowanych mężczyzn. Policjanci wylegitymowali 33-latka i 22-latka oraz sprawdzili samochód, którym się poruszali oraz ich krakowskie mieszkania, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. 150 gramów mefedronu, marihuanę, prawie 70 gramów haszyszu i 14 opakowań produktów spożywczych zawierającymi THC. Ponadto w pojeździe znajdowały się ostre narzędzia, gaz pieprzowy oraz przedmiot przypominający broń, który został przekazany do dalszej analizy balistycznej.

Funkcjonariusze ustalili, że również w jednym z samochodów zaparkowanym w rejonie Podgórza mężczyźni mogli ukryć narkotyki. Nie mylili się, w pojeździe znajdowało się prawie 350 gramów marihuany. Kolejny trop doprowadził funkcjonariuszy do miejsca, gdzie mężczyźni mieli odebrać nadaną z Niderlandów przesyłkę pocztową. Paczkę, która zawierała prawie 70 sztuk e-papierosów z wysoką zawartością THC przejęli i zabezpieczyli policjanci. Wszystkie zabezpieczone substancje przekazano do dalszej analizy.

Policjanci ustalili, że w przestępczy proceder zamieszany jest jeszcze mieszkaniec Swoszowic. 28 listopada br., funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, gdzie wylegitymowali 24-latka oraz przeszukali jego mieszkanie, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. marihuanę oraz 10 opakowań produktów spożywczych z zawartością THC.

33-latek, 22-latek i ich 24-letni znajomy zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Śledczy ustalili, że zatrzymani powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 33-latkowi i 22-latkowi zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przemytu z terenu Niderlandów znacznej ilości środków odurzających. Trzeci z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Sąd Rejonowy przychyli się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza i zastosował wobec 33-latka i 22-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Ich 24-letni znajomy za posiadanie środków odurzających objęty został policyjnym dozorem.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia z terenu Niderlandów znacznej ilości środków odurzających 33-latkowi i 22-latkowi grozi do 20 lat więzienia.

( KWP w Krakowie / kc)

