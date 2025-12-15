Podziękowania dla rzeszowskich policjantów Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj „Wyrazy najwyższego uznania i podziękowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie za profesjonalizm, skuteczną interwencję oraz ujęcie sprawcy włamania (…)” wyraził właściciel jednego z salonów jubilerskich w Rzeszowie. Za pośrednictwem referenta postępowania, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, przekazał pamiątkowe statuetki.

W czwartek, komendę miejską odwiedził właściciel salonu jubilerskiego jednej z rzeszowskich galerii handlowych. W rozmowie z funkcjonariuszem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego rzeszowskiej komendy, na ręce insp . Marka Pietrykowskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, w formie pamiątkowych statuetek, złożył podziękowania dla rzeszowskich policjantów.

W ten sposób wyraził swoje uznanie dla funkcjonariuszy za profesjonalizm, skuteczne działanie i przede wszystkim zatrzymanie sprawcy włamania do jego salonu jubilerskiego.

Osobno, z wyrazami podziękowania, zwrócił się także do referenta postępowania, dziękując mu w ten sposób m.in. za pomoc w odzyskaniu mienia.

Pamiątkowe statuetki są wyrazem uznania za trud i zaangażowanie jaki włożyli nasi policjanci w wyjaśnienie kradzieży z włamaniem, do jakiej doszło 25 września br. Włamał się do jubilera przez szyb wentylacyjny - dzięki policyjnej współpracy trafił do aresztu.

Zabezpieczone na miejscu przez policjantów ślady oraz skrupulatna praca kryminalnych przełożyła się na wytypowanie sprawcy tego zuchwałego przestępstwa.

Dzięki współpracy z funkcjonariuszami z warszawskiej Woli, zatrzymany 39-latek nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Świadomość, że dobrze wykonana policyjna praca znalazła uznanie w oczach innych osób jest dla nas satysfakcjonująca i mobilizująca do dalszej służby na rzecz społeczeństwa.