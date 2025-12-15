Poznańskie Archiwum X zatrzymało kolejnego zabójcę sprzed lat Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Zabójstwo 53-letniego mieszkańca podpoznańskiej Mosiny wyszło na jaw w 2015 roku. Pomimo prowadzonego śledztwa nie udało się wówczas zebrać jednoznacznych dowodów. Do sprawy wrócili policjanci z poznańskiego Archiwum X. Doprowadzili do zatrzymania na terenie Czech podejrzanego. Okazał się nim 41-letni Ukrainiec.

Policjanci z poznańskiego Archiwum X przeanalizowali akta sprawy zabójstwa z 2015 roku. W nocy z 17 na 18 lipca na chodniku przy ul. Pożegowskiej w Mosinie ktoś zauważył leżące ciało. Okazało się, że były to zwłoki 53-letniego mieszkańca tego miasta.

W trakcie prowadzonego wówczas śledztwa ustalono, że mężczyzna dzień wcześniej spotykał się towarzysko z kilkoma osobami. Pili alkohol w różnych miejscach i częściach miasta. Podczas sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej odkrył głębokie rany kłute w okolicy karku. W pobliżu miejsca, gdzie znajdowało się ciało, policjanci znaleźli metalowy klucz do świec samochodowych z długim szpikulcem.

Policjanci ustalili osoby, z którymi feralnego dnia miała kontakt ofiara. Wszyscy pili wówczas alkohol. Jedną z tych osób był Vitalij B. obywatel Ukrainy. W tamtym czasie mieszkał w Mosinie. Zajmował się pracą dorywczą. Podczas przesłuchania zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek z zabójstwem Zbigniewa A. Materiały dowodowe, jakimi wówczas dysponowali śledczy nie dały podstaw do postawienia Vitalijowi B. zarzutów. W związku z upływem terminu zezwolenia na pobyt w Polsce mężczyzna opuścił Polskę.

Policjanci z Archiwum X wrócili po latach do sprawy. Ponownie szczegółowo przeanalizowali dokumenty, ślady i inne materiały zgormadzone dziesięć lat temu. Przekazali swoje uwagi prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledztwo ruszyło na nowo. Dzięki nowym metodom badawczym uzyskano nowe opinie biegłych z dziedziny medycyny sądowej i z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Analiza tych opinii wskazała, że Vitalij B. jest sprawcą zabójstwa Zbigniewa A.

Poszukiwany obywatel Ukrainy został namierzony na terenie Czech. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania policjanci doprowadzili do jego zatrzymania i przekazana Polsce.

Na podstawie nowych materiałów dowodowych, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przestawił Vatalijowi B. zarzut zabójstwa. Sąd aresztował podejrzanego. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)