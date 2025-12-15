Zatrzymani sprawcy podpalenia trzech samochodów Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Biłgorajscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 36 lat, którzy w ubiegłym tygodniu podpalili trzy pojazdy zaparkowane na jednej z biłgorajskich ulic. Mężczyźni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia znacznej wartości. Jak się okazało, starszy z mężczyzn już wcześniej uszkodził należące do 43-latka samochody poprzez pomalowanie ich farbą. Wybił również szyby w lokalu, z którego korzystał pokrzywdzony. Sąd przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratury i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

11 grudnia br. tuż po godzinie 3:00 rano dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze aut na ulicy Włosiankarskiej w Biłgoraju. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy trzy samochody, w tym dwa osobowe i jeden dostawczy, wiata z instalacją fotowoltaiczną oraz rzeczy znajdujące się w autach. 43-letni właściciel aut, który próbował ratować swoją własność został przetransportowany do szpitala, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że doszło do podpalenia. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania osób, które mogły mieć udział w zdarzeniu. W wyniku działań operacyjnych policjanci ustalili, że sprawcy to dwaj mieszkańcy powiatu biłgorajskiego w wieku 36 i 25 lat, którzy poruszali się samochodem marki Peugeot.

Intensywne czynności kryminalnych doprowadziły do zatrzymania sprawców jeszcze tego samego dnia. Kilka godzin po podpaleniu policjanci zatrzymali 25-latka, zaś drugi ze sprawców, 36-latek, sam zgłosił się na Policję.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił ustalić, że starszy z mężczyzn już wcześniej uszkodził należące do 43-latka samochody poprzez pomalowanie ich farbą. Wybił również szyby w lokalu, z którego korzystał pokrzywdzony.

W miniony piątek mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia znacznej wartości. Sąd przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.