Wjechała na przejazd kolejowy, kiedy zamykały się rogatki Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym z przejazdów kolejowych w Hajnówce. Kierująca BMW wjechała za szlaban, lekceważąc sygnał świetlny i dźwiękowy. Następnie chcąc wydostać się, uszkodziła jedną z rogatek. Kobieta za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 3500 złotych, a jej konto zasiliło 15 punktów.

W piątek po południu na ulicy Warszawskiej w Hajnówce doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierująca BMW wjechała na przejazd kolejowy lekceważąc sygnał świetlny i dźwiękowy oraz opuszczające się zapory. Następnie chciała wydostać się zza szlabanu i cofając wyłamała jedną z rogatek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca była trzeźwa. Kobieta za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem w wysokości 3500 złotych, a jej konto zasiliło 15 punktów.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.