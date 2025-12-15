Chciał nielegalnie sprzedawać leki - wpadł dzięki współpracy policjantów i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Do 2 lat kary pozbawienia wolności grozi obywatelowi Białorusi zatrzymanemu dzięki współpracy policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępstw gospodarczych i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. 45-latek wpadł, gdy z samochodu wyciągał torby wypełnione farmaceutykami.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku w toku intensywnych czynności operacyjnych ustalili, że na targowisku miejskim mężczyzna sprzedaje produkty farmaceutyczne. Na miejscu zauważyli go, gdy wyciągał z samochodu torby z farmaceutykami. Mężczyzną okazał się 45-letni obywatel Białorusi. W zabezpieczonych przez funkcjonariuszy torbach znajdowały się różnego rodzaju tabletki, łącznie 800 sztuk, 86 opakowań kropli do nosa, 30 opakowań maści i syrop, które mężczyzna zamierzał sprzedać. 45-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut przechowania w celu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczone farmaceutyki trafią do badań laboratoryjnych. Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

Pamiętaj!

Zwalczanie nielegalnego handlu lekami to nie tylko kwestia prawa, ale przede wszystkim ochrony zdrowia. Produkty lecznicze pochodzące z nielegalnych źródeł są zwykle przechowywane i transportowane w nieodpowiednich warunkach. Takie medykamenty mogą zawierać sfałszowane i szkodliwe dla zdrowia składniki lub nie zawierać żadnych substancji czynnych.