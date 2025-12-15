Potrącenie 9-letniej dziewczynki na ulicy Pamiątki Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj tuż przed godziną 18:00 na ulicy Pamiątki w Pogrzebieniu. W wyniku zdarzenia 9-letnia dziewczynka została przetransportowana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Apelujemy o ostrożność!

Wczoraj, tuż przed godziną 18:00, w Pogrzebieniu na ulicy Pamiątki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dziecka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 9-letnia dziewczynka wbiegła wprost pod jadący pojazd marki Opel, którym kierował 30-letni mężczyzna. Na miejsce natychmiast zostały wysłane wszystkie służby ratunkowe, a dziewczynka została przetransportowana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Policjanci prowadzą czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności oraz przebiegu tego zdarzenia drogowego.

Apelujemy do dzieci i dorosłych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie dróg oraz przejść dla pieszych. Przypominamy, aby nigdy nie wbiegać na jezdnię. Należy zawsze się upewnić czy można ją bezpiecznie przekroczyć. Rodziców i opiekunów prosimy o rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stały nadzór.