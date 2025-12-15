Czujność, intuicja i zaangażowanie policjantów uratowały życie kobiecie Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci służby patrolowej sierżant Piotr Gała i posterunkowy Mateusz Gawędzki, udzielili pomocy przedmedycznej starszej kobiecie, u której doszło do zatrzymania krążenia. Szybka i profesjonalnie przeprowadzona resuscytacja przywróciła kobiecie czynności życiowe. Właśnie dla takich sytuacji policjanci codziennie doskonalą swoje umiejętności. Bo dla nas ludzkie życie jest najważniejsze.

W ostatnią środę (10 grudnia) po godzinie 20:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która poprosiła, żeby sprawdzić czy wszystko w porządku z jej sąsiadką. Dyżurny skierował na miejsce patrol prewencyjny, natomiast zgłaszająca po chwili zadzwoniła, żeby odwołać interwencję, bo okazało się, że sąsiadka jest w domu. Jednak policjanci służby patrolowej sierżant Piotr Gała i posterunkowy Mateusz Gawędzki, którzy zdążyli dojechać na miejsce, postanowili sami sprawdzić czy rzeczywiście wszystko jest w porządku.

Gdy weszli do mieszkania, na miejscu była już siostra kobiety, do której zostali wezwani. Siostrę powiadomiła zaniepokojona sąsiadka, która wezwała patrol. W pewnym momencie kobieta zaczęła tracić przytomność, a po chwili doszło do zatrzymania krążenia. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową. Uciskając klatkę piersiową, powiedzieli siostrze kobiety, aby pobiegła do pobliskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej po automatyczny defibrylator AED, a jednocześnie wezwali karetkę.

Po kilku minutach na miejsce dobiegli strażacy ochotnicy z defibrylatorem. Dzięki skutecznym działaniom ratunkowym u kobiety wróciły czynności życiowe. Po chwili na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przetransportowali kobietę do szpitala.

Policjanci biorący udział w tej wyjątkowej interwencji mają ogromną satysfakcję, że dzięki dobremu przygotowaniu i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uratowali życie kobiecie. Swoim profesjonalnym zachowaniem dali doskonały przykład kolegom, a przełożonym powód do dumy.