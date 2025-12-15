Empatia obsługi restauracji wykorzystana przez złodzieja. Sprawca zatrzymany dzięki czujności patrolu Policji i WOT Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj 39-letni słupszczanin, który wykorzystał empatię pracowników jednego z sopockich lokali gastronomicznych, ukradł telefon komórkowy o wartości 3 tysięcy złotych, a następnie groził bliskim jego właścicielki. Mężczyzna został zatrzymany dzięki reakcji policjanta i żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących wspólną służbę w ramach operacji „TOR”.

W ubiegłym tygodniu w jednym z sopockich lokali gastronomicznych doszło do kradzieży telefonu komórkowego o wartości 3 tysięcy złotych. Sprawcą okazał się 39-letni mieszkaniec Słupska, który wykorzystał empatyczną postawę pracowników lokalu. Mężczyzna przyszedł do restauracji i poprosił obsługę o gorącą wodę do termosu. W czasie, gdy pracownicy starali się mu pomóc, 39-latek zabrał telefon należący do jednej z pracownic. Następnie podziękował za wrzątek i opuścił lokal. Po chwili kobieta zauważyła brak telefonu i niezwłocznie powiadomiła Policję. Po utracie telefonu krewni jego właścicielki próbowali się z nią skontaktować. Połączenia odbierał jednak sprawca kradzieży, który w trakcie rozmów kierował wobec nich groźby karalne.

Dzień później, podczas służby na terenie Sopotu, sierżant Michał Grudziński wspólnie z żołnierką Wojsk Obrony Terytorialnej, pełniącą służbę w ramach operacji „TOR”, rozpoznali na jednej z ulic idącego sprawcę. Funkcjonariusz Policji oraz starsza szeregowa z 73. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ze Słupska natychmiast podjęli interwencję i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W sopockiej prokuraturze 39-latek usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz kierowania gróźb karalnych.

Ta sytuacja pokazuje, jak istotna jest skuteczna współpraca służb oraz czujność patrolujących funkcjonariuszy. Zdecydowana i profesjonalna postawa policjanta oraz żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej pozwoliła szybko zatrzymać sprawcę i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.