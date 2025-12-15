Okradł kobietę w autobusie i przesiadł się do innego, myśląc, że pozostanie niezauważony. I tak został zatrzymany Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu kierowców autobusów PKS, kursujących na trasie Lębork - Słupsk oraz dyspozytorów komunikacji zastępczej, 59-letni złodziej nie uniknie odpowiedzialności. Mężczyzna okradł 62-latkę, gdy w Lęborku wsiadała do autobusu. Wyjął z jej torebki portfel z pieniędzmi i dokumentami. Potem przesiadł się do innego autobusu. Gdy dojechał do Słupska, na dworcu czekali już na niego miejscowi policjanci. Okazało się, że 59-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. 62-latka z województwa zachodniopomorskiego, która w Lęborku dopiero co weszła do autobusu, zorientowała się, że została okradziona. Ktoś wyjął z torebki, którą miała przewieszoną przez ramię portfel z pieniędzmi i dokumentami. Kobieta od razu poinformowała o tym kierowcę. Ten z kolei powiadomił kierownika działu przewozów, który przeanalizował nagranie monitoringu autobusu i ujawnił moment kradzieży oraz wizerunek sprawcy. Okazało się, że złodziej po dokonanej kradzieży przesiadł się do innego autobusu, ale dyspozytorzy komunikacji zastępczej oraz kierowcy autobusów kursujących na trasie Lębork – Słupsk, wiedzieli już o zdarzeniu i jak wygląda sprawca. Gdy autobusy dojechały do Słupska, na dworcu czekali już powiadomieni o kradzieży policjanci. Mundurowi zatrzymali wskazanego przez jednego z kierowców mężczyznę, podejrzewanego o kradzież. Pod siedzeniem autobusu policjanci znaleźli i zabezpieczyli należący do pokrzywdzonej portfel z zawartością. Okazało się, że zatrzymany to 59-letni słupszczanin, od listopada poszukiwany do odbycia kary 285 dni pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się nad inną osobą.

Następnego dnia policjanci przedstawili 59-latkowi zarzuty kradzieży portfela z pieniędzmi oraz przywłaszczenia dokumentów. Po zarzutach mężczyzna został przewieziony konwojem do zakładu karnego. Niewykluczone, że za kratkami posiedzi dłużej, bo za popełnione przestępstwo grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

Przebywając w zatłoczonych miejscach, chrońmy swoją własność. Złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Mężczyźni nie powinni chować portfela do tylnej kieszeni spodni, a kobiety powinny trzymać torebki przed sobą, w zasięgu wzroku, z głęboko schowanym portfelem i zasuniętym zamkiem.

