Nie wahali się ani chwili – policjanci z Kościerzyny uratowali 94-letnią kobietę z pożaru Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Dramatyczne chwile rozegrały się dziś nad ranem w Kościerzynie, gdzie ogień objął pomieszczenia gospodarcze przy jednym z domów jednorodzinnych. W gęstym dymie i przy wysokiej temperaturze w budynku znajdowała się 94-letnia, niepełnosprawna kobieta, która nie była w stanie samodzielnie się ewakuować. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom policjantów, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia, seniorka została bezpiecznie wyniesiona na zewnątrz i przekazana pod opiekę ratowników medycznych.

Dziś około godziny 6.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze pomieszczeń gospodarczych przy jednym z domów na ulicy 8 Marca w Kościerzynie. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze patrolówki, którzy jako pierwsi dotarli do płonącego budynku. Przed obiektem policjanci zastali domowników, od których dowiedzieli się, że wewnątrz znajduje się 94-letnia, niepełnosprawna kobieta, niemogąca samodzielnie się poruszać. Pożar był już w zaawansowanej fazie, a sytuację dodatkowo utrudniały silne zadymienie oraz wysoka temperatura. Funkcjonariusze st. sierż. Michał Kuczkowski oraz post. Wojciech Kaszubowski natychmiast podjęli decyzję o wejściu do budynku. Po wejściu do domu, w jednym z pomieszczeń, zauważyli seniorkę, która nie była w stanie opuścić zagrożonego miejsca o własnych siłach. Policjanci wynieśli kobietę na zewnątrz, ratując jej życie. 94-letnia kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie przewieziona do szpitala.

Okoliczności powstania pożaru bada Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie