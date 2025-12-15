Nielegalne papierosy ujawnione podczas interwencji w Bogatyni Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj W miniony piątek policjanci z komisariatu w Bogatyni, podczas interwencji, ujawnili w jednym z mieszkań znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do sprawy włączyli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy powiatowej w Zgorzelcu. Policjanci zabezpieczyli ponad 367 tysięcy sztuk papierosów różnych marek. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT mogły przekroczyć ponad 500 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli gotówkę oraz mienie o łącznej wartości 75 tysięcy złotych. W tej sprawie 34-latka usłyszała zarzut paserstwa akcyzowego. Za to przestępstwo grozi grzywna i kara ograniczenia wolności.

W miniony piątek (12 grudnia) policjanci z komisariatu w Bogatyni, podejmując interwencję w jednym z mieszkań, ujawnili tam znaczną ilość papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Na miejsce skierowani zostali również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy powiatowej w Zgorzelcu.

W toku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno w mieszkaniu, jak i pomieszczeniu gospodarczym, ponad 367 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

W tej sprawie zatrzymana została 34-letnia mieszkanka powiatu zgorzeleckiego, która usłyszała zarzut paserstwa akcyzowego, gdzie straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT mogły przekroczyć ponad 0,5 mln złotych. Policjanci na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli również gotówkę i mienie o łącznej wartości 75 tysięcy złotych.

Za popełnione przestępstwo 34-latce grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności, a także przepadek nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz zabezpieczonego mienia.