Podszywali się pod pracowników ZUS i okradali seniorów. Sąd zastosował areszt
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali w Olsztynie kobietę i mężczyznę podejrzanych o serię oszustw na szkodę seniorów. Łączna suma strat wyniosła blisko 80 tysięcy złotych.
Podejrzani, podając się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzali w błąd osoby starsze, oferując rzekome zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych lub opiekuńczych. Wykorzystywali nieuwagę pokrzywdzonych, wykonując prowizoryczne „badania”, podczas których dokonywali zaboru gotówki.
Sprawcy posługiwali się również innymi tzw. legendami, m.in. dotyczącymi przekazania ortezy. Do przestępczej działalności dochodziło na terenie Szczecina do lipca br.
Zatrzymani to 23-letni mężczyzna oraz 43-letnia kobieta, która była wcześniej karana za podobne czyny i odbywała karę blisko trzech lat pozbawienia wolności. Oboje usłyszeli zarzuty: mężczyzna cztery, kobieta pięć. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych czynów.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura w Szczecinie, a czynności procesowe wykonywali policjanci z KMP w Szczecinie. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec obojga podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Apelujemy do seniorów i ich rodzin o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich prób oszustwa Policji.
(KWP w Szczecinie / mw)