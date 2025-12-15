Podszywali się pod pracowników ZUS i okradali seniorów. Sąd zastosował areszt Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali w Olsztynie kobietę i mężczyznę podejrzanych o serię oszustw na szkodę seniorów. Łączna suma strat wyniosła blisko 80 tysięcy złotych.

Podejrzani, podając się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzali w błąd osoby starsze, oferując rzekome zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych lub opiekuńczych. Wykorzystywali nieuwagę pokrzywdzonych, wykonując prowizoryczne „badania”, podczas których dokonywali zaboru gotówki.

Sprawcy posługiwali się również innymi tzw . legendami, m.in. dotyczącymi przekazania ortezy. Do przestępczej działalności dochodziło na terenie Szczecina do lipca br.

Zatrzymani to 23-letni mężczyzna oraz 43-letnia kobieta, która była wcześniej karana za podobne czyny i odbywała karę blisko trzech lat pozbawienia wolności. Oboje usłyszeli zarzuty: mężczyzna cztery, kobieta pięć. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych czynów.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura w Szczecinie, a czynności procesowe wykonywali policjanci z KMP w Szczecinie. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec obojga podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Apelujemy do seniorów i ich rodzin o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich prób oszustwa Policji.