Zarzuty dla kobiety, która chodziła z nożem po ulicy Data publikacji 15.12.2025 26-latka wieczorem chodziła po ulicy z nożem w ręku. Zaalarmowani przez zaniepokojonych mieszkańców policjanci natychmiast interweniowali i obezwładnili kobietę. Mieszkanka Radomia trafiła do policyjnej celi, a później usłyszała zarzuty.

W sobotę, 13 grudnia 2025 r., po godz. 21.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenia dotyczące kobiety z nożem. Z relacji zgłaszających wynikało, że kobieta w klapkach i krótkich spodenkach chodzi na ulicy Słowackiego z dużym nożem w ręku, a także weszła do jednego ze sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pierwsi na miejscu byli mundurowi z wydziału ruchu drogowego.

Kontakt z kobietą był utrudniony. Nie wykonywała poleceń funkcjonariuszy. W związku z tym użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu, a następnie obezwładniono ją. W trakcie interwencji ranny w palce został 35-letni policjant, który po opatrzeniu ran opuścił szpital.

26-letnia mieszkanka Radomia trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta była trzeźwa, pobrano od niej krew do dalszych badań laboratoryjnych.

W poniedziałek, 15 grudnia 2025 r, została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie przedstawiono jej zarzut usiłowania czynnej napaści na policjanta, nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz groźb karalnych. Zastosowano wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

( KWP w Radomiu / mw)