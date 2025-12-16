Nielegalna fabryka amfetaminy zlikwidowana na Mazowszu. Narkotyki wywozili… taczką Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Ponad 64 kilogramy amfetaminy, nielegalna linia produkcyjna i dwie osoby zatrzymane – to efekt działań policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, wspieranych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Narkotyki z miejsca produkcji miały zostać wywiezione, a ich ilości były tak duże, że do ich transportu sprawcy wykorzystywali… taczkę.

W sobotę, 13 grudnia 2025 roku, policjanci KWP w Łodzi, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przeprowadzili realizację na terenie jednej z miejscowości w powiecie przasnyskim (woj. mazowieckie). Efektem działań było zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o udział w wytwarzaniu znacznych ilości narkotyków: 33-letniego obywatela Uzbekistanu oraz 38-letniej obywatelki Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna odpowiadał za transport środków odurzających, natomiast kobieta brała czynny udział w procesie ich produkcji.

Tego dnia planowany był wywóz znacznej ilości amfetaminy z miejsca jej wytwarzania. Posiadając taką informację policjanci objęli obserwacją jedną z posesji w powiecie przasnyskim, gdzie miało dochodzić do tego przestępczego procederu. Około godziny 19.30 zauważyli podjeżdżający samochód marki Toyota, którym kierował mężczyzna. Postanowili go wylegitymować. Na widok policjantów 33-latek zaczął zachowywać się nerwowo i nie chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy. Podobnie zachowywała się 38-letnia obywatelka Ukrainy, którą to przy wejściu na posesję zastali policjanci.

Będąc już na terenie działki funkcjonariusze wyczuli intensywny zapach charakterystyczny dla amfetaminy. Wiedzieli już skąd takie agresywne zachowanie u tej pary. Pierwsze kartonowe opakowania z białą substancją zauważyli jeszcze przed wejściem do budynku. W trakcie dalszych czynności zabezpieczyli również znaczne ilości białego proszku i zbrylonej substancji zapakowanej w worki foliowe, telefony komórkowe, karty SIM oraz beczki i pojemniki z chemikaliami wykorzystywanymi do produkcji narkotyków. Uwagę policjantów zwróciła także taczka budowlana, którą sprawcy przewozili narkotyki oraz kolejne porcje białej, zbrylonej substancji w beczce oraz w wykopanym w ziemi otworze przy ogrodzeniu.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs . w Radomiu oraz techników kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, którzy wsparli czynności procesowe, w tym szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Wstępne badania przeprowadzone testerami narkotykowymi potwierdziły, że zabezpieczone substancje to amfetamina.

Łączna waga narkotyków przekroczyła 64 kilogramy brutto.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających oraz udział w obrocie narkotykami grozi im nawet do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policja przypomina, że amfetamina i inne narkotyki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, prowadząc m.in. do uzależnień, zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia oraz licznych tragedii rodzinnych i społecznych. Zwalczanie tego rodzaju przestępczości jest jednym z priorytetów łódzkich policjantów, którzy każdego dnia podejmują zdecydowane działania, by ograniczać dostęp do narkotyków i chronić bezpieczeństwo mieszkańców.

( KWP w Łodzi / kc)

