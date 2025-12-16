Kolejne uderzenie w narkotykowy biznes. Koszalińscy kryminalni zabezpieczyli 11 kg marihuany Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj To nie była przypadkowa interwencja, lecz efekt konsekwentnej pracy operacyjnej. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie po raz kolejny udowodnili, że przestępczość narkotykowa nie ma szans w starciu z doświadczeniem i determinacją funkcjonariuszy. Ich działania doprowadziły do zatrzymania 30-letniego mieszkańca Szczecina, który jak ustalono wprowadzał do obrotu znaczne ilości środków odurzających.

Sprawa miała swój początek na długo przed samym zatrzymaniem. Kryminalni, analizując napływające informacje oraz prowadząc czynności operacyjne, krok po kroku odtwarzali mechanizm działania 30-latka. Zgromadzony materiał pozwolił na przeprowadzenie skutecznej realizacji w efekcie czego podejrzewany został zatrzymany.

W trakcie podjętych działań policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie 11 kilogramów marihuany. To ilość, która mogła trafić do wielu odbiorców. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom kryminalnych nielegalne środki nie trafiły na rynek.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec 30-latka izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego typu przestępstwo grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.