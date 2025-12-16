"Randka" za 1000 złotych zakończona aresztem Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj 41-letni mieszkaniec Sosnowca najpierw zapłacił 1000 zł za „randkę” kobiecie poznanej na portalu towarzyskim, a po spotkaniu chciał odebrać pieniądze, grożąc jej nożem i pistoletem. Gdy namierzyli go policjanci, wypchnął kobietę z jadącego samochodu. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

W ubiegły czwartek po 23.00 dyżurny zabrzańskiej komendy otrzymał zgłoszenie o poruszającym się po Zabrzu samochodzie, w którym ktoś miał grozić pistoletem przewożonej nim kobiecie. Policjanci natychmiast podjęli działania, w wyniku których mundurowi z komisariatu II zatrzymali 41-letniego sosnowiczanina. Jak się okazało, mężczyzna ten umówił się z pewną kobietą poznaną na portalu randkowym. Za spotkanie o charakterze seksualnym miał jej zapłacić 1000 złotych. Mężczyzna użył jednak do tego fałszywych banknotów. Oszustwo nie udało się, ponieważ kobieta zauważyła na banknotach napis "souvenir", świadczący o ich pamiątkowym charakterze.

Podejrzany zapłacił ostatecznie kobiecie umówioną kwotę prawdziwymi pieniędzmi, jednak po zakończonym spotkaniu zażądał zwrotu pieniędzy. Wyjmując nóż i jak się później okazało pistolet pneumatyczny, zagroził kobiecie pozbawieniem życia.

Mężczyzna został zatrzymany na ulicy Wandy w Zabrzu. W trakcie czynności policjanci znaleźli przy nim pistolet pneumatyczny oraz nóż. 41-latek, który w przeszłości był notowany za przestępstwo narkotykowe, teraz usłyszał zarzuty m.in. wymuszenia rozbójniczego i usiłowania oszustwa z wykorzystaniem fałszywych banknotów. Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / mw)

Film "Randka" za 1000 złotych zakończona aresztem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik "Randka" za 1000 złotych zakończona aresztem (format mp4 - rozmiar 42.96 MB)