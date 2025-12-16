Wizyta Komendanta Głównego Policji w Finlandii Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj W dniach 11-12 grudnia 2025 roku Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, złożył oficjalną wizytę w Finlandii. Spotkanie było okazją do zacieśnienia polsko-fińskiej współpracy policyjnej, a także przedyskutowania istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w basenie Morza Bałtyckiego.

Spotkanie szefów polskiej i fińskiej Policji posłużyło do omówienia wspólnych wyzwań dla bezpieczeństwa, spośród których na plan pierwszy wysunęły się kwestie związane z aktualną sytuacją w basenie Morza Bałtyckiego, jak również z ochroną infrastruktury krytycznej, która zwłaszcza w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia dla stabilności całego regionu.

Wizyta stanowiła również dobrą okazję do podsumowania dotychczasowej bilateralnej współpracy policyjnej. Omawiano zarówno jej obecne efekty, jak i perspektywy dalszego rozwoju w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa wewnętrznego obu państw. W trakcie rozmów poruszono także tematykę zagrożeń hybrydowych, aktów sabotażu, ewolucji przestępczości rosyjskojęzycznej oraz wyzwań stojących przed organami ścigania w kontekście przestępczości narkotykowej.

Jednym z istotnych punktów agendy była również kwestia nielegalnej migracji, która pozostaje wspólnym priorytetem służb obu krajów w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Wspólne analizy i wnioski mają posłużyć do dalszego wzmacniania kooperacji i kształtowania spójnych mechanizmów reagowania na pojawiające się zagrożenia.

W wizycie w Finlandii Komendantowi Głównemu Policji towarzyszył insp. Ireneusz Sieńko, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP .