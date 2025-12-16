Policjanci zatrzymali oszustów, którzy wyłudzili od seniorki 90 tysięcy złotych Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy policjantów dwóch mieszkańców Zabrza poniesie konsekwencje za oszukanie seniorki i wyłudzenie od niej 90 tys. złotych. 24-latkowie usłyszeli zarzuty, a decyzją sądu trzy miesiące spędzą w areszcie w oczekiwaniu na wyrok. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

Do oszustwa doszło 23 października br. na terenie gminy Stary Sącz. Tego dnia przed godziną 16:00, jedna z mieszkanek odebrała telefon, a rozmówczyni, która przedstawiła się jako jej córka, płacząc, poinformowała, że spowodowała wypadek. Następnie słuchawkę przejęła inna kobieta, podająca się za funkcjonariuszkę prowadzącą sprawę, która powiedziała, że poszkodowana jest w ciężkim stanie i walczy w szpitalu o życie, natomiast prokurator zażądał 180 tysięcy złotych poręczenia, żeby jej córka nie została zatrzymana. Zdenerwowana kobieta przygotowała wszystkie pieniądze, jakimi dysponowała i zgodnie z instrukcją, spakowała je do foliowej torby i przekazała mężczyźnie, który przyszedł je odebrać. Łącznie było to 90 tysięcy złotych. Kiedy kobieta rozłączyła się i ochłonęła, po pewnym czasie skontaktowała się ze swoją córką, która zaprzeczyła, by doszło do takiej sytuacji.

Gdy seniorka zorientowała się, że została oszukana, natychmiast poinformowała Policję. Po otrzymanym zgłoszeniu we wskazane miejsce zostały skierowane patrole, a policjanci podjęli intensywne czynności, by ustalić okoliczności i sprawców tego przestępstwa. Dzięki licznym działaniom funkcjonariusze ustalili, że podejrzewanymi o to przestępstwo są dwaj mieszkańcy Zabrza w wieku 24 lat.

Jeden z nich 12 listopada br., wpadł w ręce gorlickich policjantów, gdy usiłował wyłudzić pieniądze od kolejnej seniorki, natomiast jego rówieśnik, dzięki współpracy z Policją z Zabrza, został zatrzymany 9 grudnia br., przez funkcjonariuszy miejscowego komisariatu.

W związku ze sprawą prowadzoną w Komisariacie Policji w Starym Sączu obaj mężczyźni usłyszeli zarzut oszustwa i wyłudzenia od seniorki 90 tysięcy złotych, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zatrzymany w Zabrzu 24-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Z kolei wobec jego kompana Sąd Rejonowy w Gorlicach w połowie listopada br. zastosował taki sam środek zapobiegawczy.